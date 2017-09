Com Corinthians, Florida Cup anuncia primeiros clubes da edição 2018

Corinthians é o líder do Brasileirão (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Consolidada no calendário do futebol mundial, a Florida Cup irá para sua quarta edição em janeiro de 2018, entre os dias 10 e 20 de janeiro, nos Estados Unidos. O evento contará com grandes clubes internacionais - da Europa e da América do Sul, incluindo o Brasil -, representados por diversas estrelas que defenderão seus países na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Todas as novidades da próxima edição da Florida Cup serão divulgadas no dia 9 de outubro, em evento oficial na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Entretanto, a organização do torneio já anunciou, nesta quinta-feira (28), a participação de três grandes potências para 2018: o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro; o Rangers, da Escócia, primeiro representante do Reino Unido; e o Atlético Nacional, da Colômbia, atual campeão da Copa Libertadores.

O Corinthians é o único clube a ter disputado todas as edições do torneio, iniciado em 2015. O time alvinegro coleciona importantes vitórias internacionais na competição, contra adversários como Bayer Leverkusen (ALE) e Shakhtar Donetsk (UCR). Em janeiro de 2017, a equipe do Parque São Jorge disputou uma grande decisão diante do São Paulo, na primeira partida da história entre os dois rivais fora do Brasil. Em 2018, no entanto, todos os confrontos voltarão a ser entre times de diferentes países.

"A pré-temporada é um dos períodos de maior importância no ano. É nesta época que realizamos os exames, os testes, os trabalhos físicos mais intensos e iniciamos os treinos para encontrar a formação ideal da equipe. Sempre que fomos à Florida Cup, tivemos total respaldo e uma estrutura de alto nível para realizar todo este trabalho", afirmou Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians.

"Além da preparação, a Florida Cup também oferece a oportunidade de realizarmos algumas partidas e estarmos próximos dos nossos torcedores. Estamos muito felizes por confirmar a participação pelo quarto ano consecutivo", completou.

Atual campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, o Club Atlético Nacional, da Colômbia, participará pela primeira vez da competição. Quem também fará sua estreia como primeiro representante do Reino Unido no torneio é o tradicional Rangers, que até o ano de 2012 era chamado de Glasgow Rangers. Trata-se do clube que mais faturou títulos nacionais no mundo, com 54 ligas e 33 copas da Escócia.

Mais equipes serão anunciadas nos próximos dias. O formato da competição, os locais de disputas, a tabela de jogos e demais novidades serão divulgadas no dia 9 de outubro.

O evento

Maior evento internacional esportivo anual da Flórida Central, a Florida Cup já é uma tradição no mês de janeiro, em Orlando (EUA), cidade que recebeu mais de 68 milhões de turistas em 2016. Em quatro anos, a competição passou de quatro equipes de dois países para clubes de diversas partes do mundo, tornando-se assim um evento global. Hoje a Florida Cup é mais do que um torneio de futebol; é uma plataforma global que combina esportes e entretenimento.

Já participaram da Florida Cup: Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Fluminense, Internacional, São Paulo, Vasco, Barcelona (EQU), Bayer Leverkusen (ALE), Estudiantes (ARG), Fort Lauderdale Strikers (EUA), FC Köln (ALE), Millonarios (COL), River Plate (ARG), Santa Fé (COL), Schalke 04 (ALE), Shakhtar Donetsk (UCR), Tamba Bay Rowdies (EUA) e Wolfsburg (ALE).

Na última edição do torneio, as partidas foram exibidas ao vivo para mais de 140 países, e o alcance foi de mais de 50 milhões de pessoas.

A primeira Florida Cup Fan Fest também alcançou milhões de pessoas em janeiro, por meio das mídias sociais, com shows como Alok feat. Zeeba e Daniel feat. Melisizwe Brothers.