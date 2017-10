Corinthians e Coritiba se enfrentam em jogo que decidirá o futuro dos times no campeonato

Google Plus

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

Corinthians e Coritiba se enfrentarão pela 27ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (11) às 21h na Arena Corinthians, com o Timão podendo se distanciar ainda mais do vice-líder, o Santos, e o Coxa visando se afastar da zona de rebaixamento, o que vem assombrando o time paranaense nas últimas semanas.

O último confronto dos times ainda rende críticas pela arbitragem, que anulou um gol de Jô, que levou a um empate por 0 a 0 em Curitiba. Além de problemas dentro de campo, da última vez que Corinthians e Coritiba se encontraram houveram confusões entre as duas torcidas, que acabou em pancadaria.

Corinthians tem novidades e desfalques entre os relacionados para partida contra o Coritiba

Pedrinho volta a ser relacionado para partidas com a camisa do Timão após passar por cirurgia, e acabou perdendo peso o que levou o atleta a uma anemia e teve de passar por processo de fortalecimento muscular. Além da joia do Corinthians, Guilherme Mantuan, campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior, foi relacionado para a partida, sendo opção para Léo Príncipe, que será titular devido a suspensão de Fagner.

Além de Fagner também estão suspensos o volante Gabriel e o atacante Romero, o Timão depende da atuação de Balbuena pela seleção paraguaia para saber se o zagueiro entra em campo na quarta-feira, já o goleiro Cássio, convocado por Tite para a seleção brasileira, não deve ter problemas ao ser titular contra o Coritiba.

O provável Corinthians para enfrentar o Coxa tem: Cássio, Léo Príncipe, Pedro Henrique (Balbuena), Pablo e Guilherme Arana; Camacho e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Jô.

Sem vencer há sete partidas, Coritiba vai para o tudo ou nada na Arena Corinthians

O time alviverde vem passando por sérios problemas, como lesões e suspensões e mesmo não conseguindo ajustar a equipe para uma vitória, o técnico Marcelo Oliveira se mostra confiante para a partida contra o líder do campeonato, e mesmo com uma vitória, teria que torcer para tropeços de seus companheiros de Z-4.

"Toda vitória é fundamental. Se você ganha fora de uma equipe tão preparada, fazendo uma campanha como o Corinthians, melhor ainda. Vai contar muito o nosso desempenho. Como a gente treina muito e intensamente, vamos com total confiança de que é possível vencer", declarou Marcelo.

O Coritiba também terá desfalques para a partida, como o volante Jonas, suspenso, e Getterson, Alecsandro e Kleber, que passam por processo de recuperação de lesões.

O provável Coritiba para enfrentar o Corinthians é: Wilson; Léo, Cleber Reis, Werley e Carleto; João Paulo (Edinho), Alan Santos, Matheus Galdezani e Tiago Real; Rildo e Henrique Almeida.