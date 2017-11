Vencedor do Brasileiro em dois anos seguidos, Gabriel exalta conquista no Corinthians

Foto: Divulgação|Agência Corinthians

O Corinthians conquistou o heptacampeonato brasileiro com três rodadas de antecedência após vencer o Fluminense de virada por 3 a 1 nesta quarta-feira (15), na Arena Corinthians. Com o resultado, o Timão se tornou o maior vencedor do Campeonato Brasileiro na atual nomenclatura, além de ser campeão do século, da década e maior vencedor da competição no formato dos pontos corridos. Um dos atletas mais importantes do elenco é o volante Gabriel. O jogador foi campeão nacional com o Palmeiras no ano passado um pouco em baixa e conseguiu se redimir como um dos principais nomes do plantel alvinegro nesta temporada.

Em entrevista no meio da festa no gramado, o jogador falou sobre a honra de vestir a camisa do Timão e ser campeão com o time do Parque São Jorge. Vencedor em clubes arquirrivais em um curto espaço de tempo, o camisa 5 destacou que ganhar no Corinthians teve uma sensação bem mais diferente e melhor.

“Quero agradecer. Fomos coroados para poder ser campeões em nossa casa. Foi um ano maravilhoso. Sou honrado em vestir o manto alvinegro. Faltam ainda mais três rodadas e ano que vem tem mais. Foram dois títulos brasileiros especiais, claro. Mas vi o Corinthians campeão na arquibancada em 1999 e hoje estou em campo. Para a minha trajetória, tem um gosto especial. É o título mais especial da minha vida. Esse ano não tive nenhuma lesão, foi maravilhoso. Agradeço a todos os médicos e fisioterapeutas do Corinthians. Só não atuei por suspensão”, disse.

Gabriel comentou também sobre a sensação de ver a torcida comemorar mais um título nacional, o segundo na Arena Corinthians. O volante afirmou ter se emocionado ao ver os torcedores felizes e, para ele, não tem preço ver os adeptos contentes com o título.

“Eu chorei no jogo contra o Avaí quando a torcida começou a gritar campeão. Perdi a concentração no fim do jogo, me emocionou. Pelo que vivi, hoje ser campeão no Corinthians não tem preço. Não vejo a hora de pegar a medalha e ver a taça. O grito que a torcida fez para mim hoje emocionou. Aqui é Corinthians”, concluiu.