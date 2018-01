Após vencer PSV nos pênaltis, Corinthians encerra Florida Cup diante do Rangers

Neste sábado (13) às 16h00, o Corinthians encerra a sua participação no tradicional torneio de pré temporada, a Florida Cup. Depois de baterem o PSV Eindhoven nos pênaltis, a bola da vez são os Rangers, tradicional equipe original de Glasgow, Escócia.

Com a partida deste sábado, a equipe alvinegra deve deixar de frequentar solos americanos, visto que a entidade não planeja disseminar a marca no campeonato do qual vem participando desde 2015.

Focado no retorno ao Brasil

Com a vitória na primeira partida, contra os holandeses do PSV, que embora fosse válido pela pré temporada, a equipe de Fábio Carille se mostrou organizada e em forma, conseguindo segurar os europeus que são líderes da Eredivisie e perderam apenas dois jogos na temporada.

Todavia, no segundo tempo Carille mexeu no time, promovendo atletas que não eram tão utilizados além de não possuírem o devido entrosamento do que os XI iniciais. Essa falta de entrosamento fez com que sofressem uma pressão, contando com o bom momento do goleiro Caíque França, que fez boas defesas e pegou um pênalti durante as cobranças ao final.

Para a partida contra os Rangers, o time ainda não foi divulgado, mas Rodriguinho, autor do gol contra o PSV, disse em entrevista que é provável que seja o mesmo time, com mais tempo dentro de campo, ao invés dos 45 minutos vistos na última quarta.

Caso vença os escoceses, o Corinthians encaminhará o simbólico título desta primeira parte do campeonato, chegando a cinco pontos, visto que é líder, acumulando dois pontos, atrás dos outros times que possuem apenas um e outros que ainda sequer jogaram por motivos de calendário.

Após a partida, o alvinegro paulista retorna imediatamente para o Brasil, visando a estréia no Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta, na próxima quarta (17). Em 2017, as duas equipes protagonizaram a final da competição, na qual o Timão saiu com o troféu.

Rival copeiro

Os escoceses que são um time histórico do Reino Unido, promovendo um clássico que move multidões contra o Celtic, já vem de um retrospecto positivo nesta edição da Florida Cup. Na quinta (11), os zombies, bateram o Atlético Mineiro, outro compatriota que está na Flórida.

Além disso, assim como o PSV, os escoceses também estão na devida forma física pois se encontram na metade de sua temporada na Premiership escocesa, entretanto, a tradicional equipe ocupa apenas a terceira posição com 40 pontos e um histórico de 12 vitórias, quatro empates e seis derrotas com 41 gols marcados e 25 sofridos, em 22 confrontos.

A campanha abaixo do que lhe é esperado no campeonato fez com o que o rival, Celtic, assumisse a ponta do campeonato que só alocam 12 equipes na sua primeira divisão.

Mesmo não correspondendo às expectativas, os Rangers são os maiores campeões da Escócia, como 54 títulos, e uma Copa dos Campeões da Uefa, em 1972.