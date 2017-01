Deivid pede tranquilidade ao Criciúma após empatar jogo-treino: “Temos que ter paciência”

Deivid elogiou a mobilidade e a dinâmica do time, mas lamentou as poucas finalizações e os passes errados | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Paciência e tranquilidade foram as palavras-chave utilizadas pelo técnico do Criciúma, Deivid após o empate em 1 a 1 diante do Caxias, em jogo treino realizado na quarta-feira (18), no Centro de Treinamentos do clube. Em entrevista coletiva concedida logo após a atividade, o treinador da equipe catarinense pontuou que gostou da mobilidade e da dinâmica do time, mas ressaltou que o Tigre errou muitos passes e finalizou pouco.

“Nós temos que ter paciência. Começamos a treinar no dia 4 e tivemos pouco tempo para aplicar o nosso conceito. Mas eles assimilaram bem e agora é ter tranquilidade. Fizemos muitas anotações de coisas para ajustar”, afirmou Deivid.

O treinador ressaltou que são poucos dias de treinamento e, em função disso, será preciso queimar etapas para avançar o mais rápido possível antes da estreia na temporada diante do Fluminense, pela Copa da Primeira Liga, no próximo dia 24, no estádio Mário Helênio, em Juíz de Fora (MG).

Até a data do debute, Deivid pretende aprimorar a finalização da equipe. “Nós não conseguimos entrar nessa fase da finalização. Como estamos em pré-temporada, trabalhamos muito a compactação e a posse de bola para que não déssemos as brechas aos adversários. Conseguimos isso. Agora vamos ao outro passo, que é a finalização”, comentou.

Outro ponto observado por Deivid foi na lateral-esquerda, onde Marlon apresenta dificuldades na marcação. O treinador explicou que não gosta de lateral batendo de frente com outro lateral e, em função disso, busca posiciona-lo melhor na linha de quatro defensores.

“Mas precisamos ter tranquilidade. Sabemos que é um conceito novo e leva tempo. Precisamos ter tranquilidade para estrear bem. O mais importante eles fizeram, que é aceitar o conceito. Quando percebi que a equipe rifava muito a bola, conseguimos melhorar bastante. Agora vamos trabalhar dentro daquilo que percebemos, para que possamos chegar no dia 24 e fazer um grande jogo”, finalizou Deivid.

Além da Copa da Primeira Liga, o Criciúma terá pela frente na próxima semana a estreia no Campeonato Catarinense. O Tigre encarará o Avaí no dia 27, às 17h, no estádio Heriberto Hülse, no jogo de abertura da temporada 2017 do estadual de Santa Catarina.