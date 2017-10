Atacante Silvinho aposta em 'dia ruim' do Paraná para vencer fora de casa

Silvinho será titular no ataque criciumense na partida diante do Paraná | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

O próximo compromisso do Criciúma na Série B será fora de casa e o Paraná, adversário de sexta-feira (13), a partir das 20h30, tem, simplesmente, a melhor campanha como mandante entre os 20 times da competição. Em 14 jogos, venceu 11, empatou dois e perdeu apenas um.

Apesar do retrospecto que favorece o time paranista, que ocupa a 3ª colocação da Série B, com 49 pontos, o elenco do Criciúma está focado em conquistar os três pontos na Vila Capanema. O atacante Silvinho, por exemplo, aposta numa noite infeliz do Paraná para voltar para casa com a vitória.

“Sabemos que eles estão sendo os melhores mandantes, mas, como acontece no futebol, todo mundo tem um dia ruim e perde algum dia. Estamos trabalhando e esperamos que seja nesse jogo de sexta-feira”, projetou.

O atacante disse que o elenco está totalmente focado no adversário de sexta e afirmou que, caso o Tigre, atual 8º colocado, com 42 pontos, queira almejar o acesso, precisa encarar com seriedade o confronto.

A aposta de Silvinho está no técnico Beto Campos, que chegou há pouco tempo no clube e está invicto – duas vitórias e dois empates. “O grupo está à vontade e ele deixa todo mundo tranquilo para jogar. Ele soube abraçar o grupo, porque é difícil chegar depois de uma boa campanha do Winck e pegar um grupo formado. Ele é muito inteligente”, elogiou o atleta.

Na preparação para o jogo, os atletas fizeram treino tático utilizando parte do gramado do CT na tarde desta terça (10). Gripado, o zagueiro Nino não treinou, mas deve retornar normalmente na quarta (11), quando o plantel novamente treina no CT a partir das 9h.

A tendência é que, diante do Paraná, Beto repita a formação que bateu o Londrina no sábado (7), por 2 a 1, com Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho, Caíque e Alex Maranhão; Silvinho e Lucão.

Arbitragem

A partida entre Paraná e Criciúma terá arbitragem mineira. Igor Junio Benevenuto, de 36 anos, comanda o jogo, com auxílio de Márcio Eustáquio Santiago e Celso Luiz da Silva. Habituado a apitar jogos da primeira divisão, ele irá para o quarto compromisso na Série B, o primeiro dele envolvendo os dois times do Sul.