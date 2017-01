Recém-promovido, volante Lucas Ventura sofre lesão na coxa direita e desfalca Cruzeiro

Lucas Ventura foi promovido aos profissionais no início do ano (Foto: Washington Alves/Light Press)

O Cruzeiro teve sua primeira baixa no elenco nesta pré-temporada: o volante recém-promovido das categorias de base, Lucas Ventura. O jogador, de 18 anos, sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e ficará por, pelo menos, cinco semanas fora.

A confirmação da lesão aconteceu após o jogador ser submetido a um exame de imagem. Lucas Ventura se machucou no final do treinamento de quinta-feira (19). Logo após sentir dores na coxa, o volante começou o tratamento com o auxílio do departamento médico do Cruzeiro, como explicou o médico da Raposa, Dr. Sérgio Freire Júnior.

“Ele sentiu dor no final do treino de anteontem, fizemos a reavaliação e exame de imagem, que confirmou a lesão na parte posterior da coxa direita. Requer tratamento, requer repouso e o jogador fica afastado entre cinco e seis semanas. Ele começou a se tratar no momento que sentiu a dor, antes mesmo de fazer o exame, e mantém tratamento intensivo”, disse o profissional ao site oficial do clube.

Além de Lucas Ventura, o Cruzeiro conta, também, com os volantes Henrique, Hudson, Ariel Cabral e Lucas Romero. A Raposa segue se preparando para o início da temporada. Neste domingo (22), a equipe celeste recebe o Araxá, na Toca da Raposa II, para mais um jogo-treino. A bola rola às 11h.