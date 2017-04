Ariel Cabral passa por cirurgia e desfalcará Cruzeiro por até três semanas

Foto: Washington Alves/Light Press

Depois de perder o zagueiro Manoel por conta de uma fratura no pé esquerdo, a equipe do Cruzeiro terá uma nova baixa. O volante Ariel Cabral sofreu um trauma na região pélvica, na partida contra o São Paulo, e ficará fora do time por até três semanas. Cabral reclamou de dores após uma disputa de bola ainda no primeiro tempo, mas prosseguiu na partida. Após ser reavaliado, o argentino foi submetido a uma drenagem, na noite de quinta-feira (20), no Hospital Life Center.

Com isso, Ariel Cabral vira desfalque certo para o restante do Campeonato Mineiro e para a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra a Chapecoense, no dia 3 de maio.

Sem Ariel, Mano Menezes poderá utilizar Lucas Silva, Romero ou Henrique para formar a dupla de volantes com Hudson. Já na zaga, Caicedo deve herdar a vaga de Manoel.

O Cruzeiro volta a campo no domingo contra o América-MG, pelo segundo jogo das seminfinais do Campeonato Mineiro, às 18h, no Mineirão.