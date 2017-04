Exames descartam lesão, mas Thiago Neves é dúvida para clássico

Thiago Neves corre o risco de perder o primeiro jogo da final do Estadual (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Após vencer o clássico contra o América e se classificar à final do Campeonato Mineiro, o elenco do Cruzeiro se reapresentou na Toca da Raposa II, na manhã desta segunda-feira (24). O meia Thiago Neves, que foi substituído aos 31 minutos da partida diante do Coelho em função de dores no joelho direito, foi submetido a exames médicos, que não detectaram lesão. O jogador, contudo, segue como dúvida para o primeiro jogo da decisão do Estadual, contra o Atlético-MG, porque seu joelho continua inchado.

“Optamos por realizar um exame de ressonância magnética do joelho direito do Thiago, por ele ter sofrido uma torção, um trauma, mas esse exame não mostrou nenhuma lesão importante. Desta forma, ele continua com o tratamento, já foi medicado, e sua liberação fica dependente apenas da melhora do quadro de dor. Agora, aguardamos a evolução nos próximos dias para vermos a programação de liberação do atleta”, afirmou Sérgio Freire Júnior, médico do Cruzeiro.

Thiago Neves durante o processo de recuperação, na Toca II (Foto: Bruno Faleiro/Cruzeiro)

Thiago Neves se machucou depois de dar um carrinho no meio de campo. Aos 28 minutos, ele desabou no gramado reclamando de dores no joelho direito. Recebeu atendimento médico e acabou substituído três minutos depois, pelo atacante Ramón Ábila. Em entrevista após o jogo, Thiago Neves explicou o lance e demonstrou expectativa de poder recuperar para jogar o clássico.

“Quando dei o carrinho, meu joelho ficou preso. Está doendo agora, mas vou tratar nesta semana para tentar jogar a final”, comentou.

O Cruzeiro tem cinco jogadores no departamento médico: o lateral-direito Ezequiel (desgaste muscular), o zagueiro Manoel (fratura no pé esquerdo), o volante Ariel Cabral (recupera-se de procedimento cirúrgico na região pélvica), o meia Robinho, (lesão muscular), e o atacante Judivan (recupera-se de procedimento cirúrgico na patela do joelho direito).

Cruzeiro e Atlético se enfrentam no próximo domingo (30), às 16h, no Mineirão, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. O mando de campo é da Raposa, e o Galo detém a vantagem de jogar por dois empates ou dois resultados iguais.