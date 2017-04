Arrascaeta: o termômetro do Cruzeiro para final contra Atlético-MG

Foto: Edição de Arte VAVEL Brasil

Em quase 100 anos de clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, sempre apareceram jogadores que se destacavam nas partidas, seja com gols assistências ou defesas difíceis. Nomear todos eles aqui e contar a história de cada um levaria um 'textão' daqueles.

Para resumir bem esta matéria, vamos começar pela história que aponta o atacante Niginho, como maior artilheiro cruzeirense contra o Atlético. O jogador marcou 25 gols, segundo reportagem do jornal Hoje em Dia, em 2011.

Na era Mineirão, que começou a partir de 1965, quem domina é o baixinho Dirceu Lopes, que atuou no Cruzeiro até 1977, anotando 12 gols contra o Atlético.

Atualmente, quem regula mesmo contra o Atlético é o meia uruguaio Arrascaeta. No Cruzeiro desde 2015, quando foi contratado junto ao Defensor Sporting-URU, o jogador já atuou em sete partidas contra o Galo, marcou quatro gols e deu três assistências. Destes jogos, o camisa 10 cruzeirense só perdeu uma partida apenas.

Em 2017, Arrascaeta foi amplamente decisivo. No primeiro clássico do ano, marcou o gol da vitória celeste por 1 a 0. Dois meses depois, desta vez pelo Campeonato Mineiro, o uruguaio deu passe para Thiago Neves abrir o placar, e depois balançou as redes no segundo tempo. Final: Cruzeiro 2 a 1.

Arrascaeta é o quarto mais artilheiro estrangeiro do Cruzeiro

Mostrando que 2017 tem tudo para ser o grande ano de Arrascaeta, o meia anotou sete gols na temporada, apenas atrás de Rafael Sobis e Ábila, que balançaram as redes adversárias em 12 e nove oportunidades, respectivamente.

Com os sete gols no ano, Arrascaeta ultrapassou o atacante Aristizábal e chegou ao quarto lugar geral dos artilheiros estrangeiros do Cruzeiro. O uruguaio tem 30 gols, enquanto o colombiano tem 28. Números que podem passar despercebidos, mas que fazem toda diferença na hora certa.

Com números e retrospectos como estes, o torcedor cruzeirense espera em Arrascaeta um nome decisivo para a conquista do Campeonato Mineiro. Lembrando que o Cruzeiro não fatura o Estadual há quase três anos, no entanto, um time campeão como o azul celeste merece ser lembrado por um trecho de sua música "a história não mente e jamais vai mudar".