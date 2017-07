Pressão em casa? Cruzeiro divulga parcial de ingressos para duelo contra Flamengo

Foto: Washington Alves/Cruzeiro

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (12), contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e tem os olhos voltados para o tricolor gaúcho. Mas quem já fez o seu trabalho na 13ª rodada do Brasileirão e mira sua atenção justamente no rubro-negro carioca é o Cruzeiro. As duas equipes jogam no Mineirão no próximo domingo (16), às 16h, e o time mineiro divulgou a parcial de ingressos para esse duelo: 20.084 sócios garantiram entrada.

Esse número foi divulgado pela Raposa nesta quinta, com esse valor tendo sido computado até o período da manhã. O público, certamente, será superior ao que acompanhou a vitória da equipe sobre o Palmeiras por 3 a 1, no domingo passado, última partida do time no Gigante da Pampulha. Na ocasião, o Mineirão recebeu 19.090 pessoas.

A vitória da equipe celeste fora de casa sobre o Atlético-PR, na noite dessa quarta-feira (12), colocou a Raposa na quinta colocação do Campeonato Brasileiro - cai para sexto em caso de vitória do Sport sobre a Chapecoense nesta quinta. O bom resultado do time na Arena da Baixada contra o Furacão, e também o triunfo sobre o Palmeiras em casa no último domingo, parecem ter instaurado ares mais amenos pelos lados da Toca, que viveu dias tensos na semana passada.

Integrantes de torcidas organizadas chegaram a protestar na porta do centro de treinamentos do clube, onde pediram a saída do técnico Mano Menezes, da diretoria celeste, e também criticaram as atuações da dupla de zaga Léo e Caicedo. Isso porque o Cruzeiro vinha de uma sequência de dois jogos em que sofreu seis gols, contra Palmeiras pela Copa do Brasil e Atlético-MG pelo Brasileirão.

Pela procura, o Cruzeiro anunciou ainda a abertura do setor laranja, que nos últimos duelos da equipe em casa não teve comercialização de entradas. A venda de ingressos nas bilheterias terá início nesta sexta (14), no Mineirão e no Ginásio do Barro Preto.

Vendas nas bilheterias:

Inferior Vermelho: R$ 20

Inferior Amarelo e Laranja: R$ 30

Superior Amarelo e Laranja: R$ 40

Superior Vermelho: R$ 50

Superior Roxo: R$ 100

Inferior Vermelho (CADEIRANTE): R$ 10

Superior Roxo (VISITANTE): R$ 100

Sócio Cativo (ingresso extra):

Inferior Vermelho: R$ 20

Inferior Amarelo: R$ 30

Superior Amarelo: R$ 40

Superior Vermelho: R$ 50

Superior Roxo: R$ 100



Cruzeiro Sempre (50% de desconto)

Inferior Vermelho: R$ 10

Inferior Amarelo: R$ 15

Superior Amarelo: R$ 20

Superior Vermelho: R$ 25

Superior Roxo: R$ 50



Papafilas (10% de desconto)

Inferior Vermelho – R$ 18

Inferior Amarelo – R$ 27

Superior Amarelo – R$ 36

Superior Vermelho – R$ 45

Superior Roxo – R$ 90

Locais de venda e horários:

- Ginásio do Barro Preto:

Sexta-feira (14/07): 10h às 17h

Sábado (15/07): 10h às 16h

Domingo (16/07): FECHADO



- Bilheteria Sul do Mineirão:

Sexta-feira (14/07): 10h às 17h

Sábado (15/07): 10h às 17h

Domingo (16/07): 10h às 17h



- Bilheteria Norte do Mineirão (visitante):

Domingo (16/07): 10h às 17h