Improvisado, Lucas Romero mostra boa desenvoltura na lateral e fala de suas inspirações

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta um problema na lateral. Volante de origem, Lucas Romero jogou improvisado pelo setor nas últimas três partidas e não decepcionou.

Mesmo improvisado, o camisa 29 apresenta boa desenvoltura na lateral e chegou a marcar um gol, na última quarta-feira (12), contra o Atlético-PR, em Curitiba. O jogador destaca o esforço diário nos treinos como principal motivo de seu bom futebol.

"Jogar na lateral é uma possibilidade grande para mim como profissional, não só aqui no Cruzeiro, mas para outro time no futuro. Também estou surpreso por estar conseguindo fazer grandes jogos na defesa, mas é fruto do trabalho, do que a gente faz no dia a dia", afirmou.

Feliz pelas boas atuações, Romero falou dos jogadores em que se espelha na posição. "Não costumo me inspirar em outros laterais, mas claro que a gente já viu grandes jogando, como Zanetti e Dani Alves. Do lado esquerdo tem o Sorín, que escreveu história aqui", disse.

A entrega dentro de campo faz de Romero um dos jogadores mais queridos pela torcida celeste. O argentino agradeceu o apoio dos cruzeirenses.

"É gratificante o carinho que tenho recebido do torcedor desde o dia que cheguei. Isso ajudou muito na adaptação ao Brasil e à equipe. Fico feliz e tento dar o melhor, deixar a vida em campo para devolver isso ao torcedor", concluiu.

O Cruzeiro voltará a campo nesta quinta-feira (20), na partida contra o Fluminense, às 19h30, em Mesquita, no Rio de Janeiro, pela 15º rodada do Campeonato Brasileiro.