Cruzeiro empresta zagueiro Caicedo ao Barcelona de Guayaquil, do Equador

Jogador perdeu espaço após derrota no clássico mineiro (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O zagueiro Kunty Caicedo não jogará mais pelo Cruzeiro nesta temporada. O diretor de futebol da equipe celeste, Klauss Câmara, confirmou na manhã desta quarta-feira (19) que o defensor foi emprestado ao Barcelona de Guayaquil, do Equador, por um ano.

O jogador não participou dos treinos desta manhã na Toca da Raposa II e não foi relacionado para a partida contra o Fluminense, na quinta-feira, às 19h30, em Mesquita, no Rio de Janeiro. Na atual temporada, Caicedo participou de 23 jogos, mas não chegou a marcar gols. Depois da derrota no clássico por 3 a 1 para o Atlético-MG, o defensor perdeu espaço na equipe e foi substituído pelo garoto da base Murilo. O contrato de Kunty Caicedo com o Cruzeiro vai até o final de 2021.

Reforço na área

Nesta manhã, o zagueiro Digão, ex- Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, chegou a Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato com a Raposa. O defensor já atuou com o atual camisa 30 celeste, Thiago Neves.

O contrato a ser estabelecido com o clube mineiro deve ser de três temporadas. Em entrevista ao Globoesporte.com, o jogador explicou o motivo de ter escolhido a Raposa. "A grandeza do Cruzeiro. A estrutura me motivou muito. Espero, agora, correr tudo bem nos exames, e assinar um contrato bom com o maior clube de Minas", afirmou.