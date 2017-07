Com retornos e baixas, Cruzeiro relaciona 21 jogadores para duelo frente ao Fluminense

Mano Menezes ainda não se decidiu sobre o time que entrará em campo (Foto: Lightpress)

A comissão técnica do Cruzeiro divulgou, nesta quarta-feira (19), a lista de relacionados para a partida contra o Fluminense, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo está marcado para esta quinta (20), às 19h30, no estádio Giulite Coutinho.

O zagueiro Kunty Caicedo segue sem ser relacionado, mas desta vez por outro motivo. O jogador foi emprestado para o Barcelona de Guayaquil, onde ficará por um ano. Já o centroavante Ramon Ábila está envolvido em uma negociação da Raposa com o Boca Juniors, da Argentina, portanto tem seu futuro indefinido.

Mano Menezes conta com a volta do lateral Ezequiel, que sofre de uma pubalgia e deve começar no banco, o atacante Raniel, que retorna de lesão, e o volante Henrique, que cumpriu suspensão contra o Flamengo. Dos três zagueiros que Mano tem à disposição, dois vieram da base: Arthur e Murilo. Este último deve ser o titular ao lado do experiente zagueiro Leo.

Confira a relação dos atletas parar o jogo com o Fluminense:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Ezequiel, Bryan, Diogo Barbosa e Fabrício

Zagueiros: Arthur, Léo e Murilo

Meio-campistas: Ariel Cabral, Elber, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Nonoca e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Rafael Marques, Raniel e Sassá