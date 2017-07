Tudo certo! Zagueiro Digão é inscrito no BID e já pode estrear com a camisa do Cruzeiro

Ao lado de Gilvan de Pinho Tavares e Klauss Câmara, Digão foi apresentado no Cruzeiro (Foto: Angel Drumond/Cruzeiro)

O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, ganhou mais uma opção para a sua zaga na tarde desta segunda-feira (24). Apresentado na semana passada, o zagueiro Digão teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que o torna apto a atuar com a camisa celeste.

Apesar de já estar regularizado, Digão não poderá atuar pela Copa do Brasil, próxima competição a ser disputada pela Raposa, uma vez que chegou bem depois e não foi inscrito. O Cruzeiro entra em campo na quarta-feira (26), diante do Palmeiras, em jogo de volta das quartas de final da competição nacional.

O nome de Digão já foi publicado no BID (Foto:Reprodução)

Apresentado na semana passada, o zagueiro Digão afirmou que não teve dúvidas na hora de acertar com o Cruzeiro. “Quando recebi a proposta não pensei duas vezes, por se tratar de uma grande equipe, clube vencedor. Meus amigos me mandaram mensagens para vir de olhos fechados por se tratar de uma grande equipe, estrutura grande, e que seria muito vitorioso aqui”, apontou.

Digão foi revelado nas categorias de base do Fluminense em 2009, clube no qual permaneceu até 2013. Pelo tricolor carioca, o zagueiro foi bicampeão brasileiro com as conquistas de 2010 e 2012. Depois, transferiu-se para o Al Hilal, da Arábia Saudita, time pelo qual jogou de 2014 a 2016. Ainda no futebol internacional, teve uma passagem pelo Al Sharjah, dos Emirados Árabes, de onde saiu para agora vestir a camisa celeste.

Ao lado do presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, Digão foi apresentado; ele vestirá a camisa 28 (Foto: Angel Drumond/Cruzeiro)

A zaga titular do Cruzeiro atualmente é composta pelo jovem Murilo e também pelo experiente Léo. Além da chegada de Digão, um outro nome é novidade no setor defensivo da Raposa. O zagueiro Manoel, titular da equipe desde o início do ano, foi reintegrado à equipe na semana passada após um longo período de recuperação devido a uma fratura no pé. Além desses, Dedé segue machucado, enquanto o garoto Arthur é outra opção de Mano.