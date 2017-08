Ariel Cabral passará por cirurgia no tornozelo e desfalca Cruzeiro pelo restante da temporada

Foto: Washington Alves/Light Press

O Cruzeiro sofreu mais uma baixa para o restante da temporada. O volante Ariel Cabral passará por uma cirurgia no tornozelo esquerdo e ficará longe dos gramados por, no mínimo, 90 dias. O atleta sofreu um trauma torcional no jogo contra o Vitória, no dia 30 de julho, e vinha realizando testes no campo, porém não reagiu bem e será operado nesta sexta-feira (18).

Havia a expectativa do jogador retornar para o segundo confronto contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil. Agora, Mano Menezes pode manter Lucas Silva na vaga ou optar por Hudson para jogar ao lado de Henrique.

Cabral é um dos jogadores que mais agrada ao técnico celeste, por suas características no meio-campo. Além de cadenciar o setor, tem como marca o passe de qualidade, e por isso vinha sendo muito importante para o esquema do time. A baixa inviabiliza o restante da temporada do volante pela Raposa.

Com 29 anos, o argentino Ariel Cabral chegou ao Cruzeiro em 2015 e, desde então, assumiu a titularidade da equipe. No ano passado, fez 47 jogos e marcou um gol. Nesta temporada, o volante da Raposa defendeu a camisa celeste em 34 partidas, com um tento anotado.