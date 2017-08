Cruzeiro x Sport AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro

INCIDENCIAS: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida será disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas.

Jogadores de Cruzeiro e Sport. Execução do Hino Nacional Brasileiro

Jogos históricos:



Sport 4 x 1 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro de 1997 - Veja o vídeo abaixo

Jogos históricos:



Cruzeiro 5 x 1 Sport Recife - Campeonato Brasileiro de 1991 - Veja o vídeo abaixo

Retrospecto entre Cruzeiro x Sport Recife:



Jogos: 40

Vitórias do Cruzeiro: 19 (17 pelo Brasileirão, 1 por amistoso e 1 pelo Torneio Heleno Nunes.

Vitórias do Sport: 9 (todos pelo Brasileirão)

Empates: 12 (9 pelo Brasileirão e 3 por amistosos)

Gols do Cruzeiro: 53 (45 pelo Brasileirão, 4 por amistosos e 4 pelo Torneio Heleno Nunes)

Gols do Sport: 27 (25 pelo Brasileirão e 2 por amistosos)



Fonte: Cruzeiropédia

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira - CBF/RN

Auxiliares: Vinicius Melo de Lima e Jean Marcio dos Santos, ambos CBF/RN

Quarto árbitro: Flavio Gomes Barroca - CBF/RN

Árbitro assistente 1: Italo Medeiros de Azevedo - CBF/RN

Árbitro assistente 2: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro - CBF/RN



Sport também definido para encarar o Cruzeiro: Magrão; Samuel Xavier, Osvaldo Henríquez, Ronaldo Alves e Mena; Rithely, Patrick e Everton Felipe; Diego Souza, André e Reinaldo Lenis.





Cruzeiro definido para o jogo contra o Sport: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Rafinha e Thiago Neves; Alisson e Sassá.



Jogadores pendurados no Sport: Everton Felipe, Patrick, Henríquez, Anselmo

Jogadores pendurados no Cruzeiro: Léo, Robinho, Sassá e Thiago Neves

A grande novidade do Sport é a contratação do volante Wesley, de 29 anos. O jogador desligou-se do São Paulo esta semana e foi um pedido de Vanderlei Luxemburgo, que já trabalhou com o atleta no Santos. O anúncio deve acontecer até amanhã. (Foto: Érico Leonan/sãopaulofc.net)​​



Buscando voltar a vencer após três jogos, o técnico Vanderlei Luxemburgo fará apenas uma mudança no Sport: Samuel Xavier retorna de suspensão e Raul Prata vai para o banco de reservas. Os demais jogadores serão que entraram em campo contra a Ponte Preta, na última rodada.

Pensando na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes deve colocar equipe alternativa em campo. Já não teria o zagueiro Digão e o atacante Rafael Sóbis, suspensos. Ariel Cabral, lesionado, não joga mais em 2017. Lucas Romero, com dores no tornozelo foi poupado. Manoel e Arrascaeta, próximos de retornar ao time, ainda não reúnem condições de jogo.

Já o Sport começou a rodada no G-6 do Brasileirão, mas com a vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO, o rubro-negro pernambucano caiu do sexto para o sétimo lugar. Tem 29 pontos. Venceu oito jogos, empatou cinco, e perdeu sete. Marcou 30 gols e levou 26.

Até o momento, o Cruzeiro tem 27 pontos, em 20 partidas disputadas. É o nono colocado na tabela de classificação. O time celeste venceu sete partidas, empatou seis, e perdeu outras sete. Marcou 23 gols e sofreu 19.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Cruzeiro x Sport, ao vivo no estádio Mineirão, valendo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O jogo começara às 16hs. Aqui na VAVEL Brasil, a transmissão começa às 15h30. Fique conosco!