Cruzeirenses esgotam ingressos para a final da Copa do Brasil, e clube tenta liberar nova carga

A torcida celeste vai lotar mais uma vez o Mineirão (Foto: Washington Alves/Light Press)

Era mais do que certo que o Mineirão estaria lotado no próximo dia 27 para a grande decisão da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Flamengo. Para se ter ideia da movimentação dos celestes, já estão esgotados os ingressos destinados aos Sócios do Futebol para o confronto marcado para 21h45, no Gigante da Pampulha.

Ao todo, 53 mil cruzeirenses já garantiram suas entradas - 45 mil sócios, mais oito mil de uma carga ligada à Minas Arena.Os bilhetes já estavam sendo comercializados desde a última semana para os associados do clube. Agora, existe a possibilidade de que a Raposa volte a vender tíquetes, contudo, para que isso aconteça, os sócios cativos, aqueles que têm ingresso garantido, precisam confirmar ausência na decisão da Copa do Brasil.

Além disso, o Cruzeiro negocia com a Polícia Militar a liberação do espaço que dividiria as torcidas. Isso porque existe um clima amistoso entre torcedores da Raposa e do rubro-negro carioca.

Caso consiga a liberação, Cruzeiro pode bater o recorde de público do novo Mineirão (Foto: Washington Alves/Light Press)

Caso tenha sucesso na reunião com a PM, o clube "ganharia" 2.600 lugares nos setores “Laranja Inferior” (R$ 120) e “Laranja Superior” (R$ 100). As entradas seriam comercializadas apenas para os sócios do futebol. Associado “Cruzeiro Sempre” teria 50% de desconto, “Papafilas” 10% e “Time do Povo” pagariam valor integral. O Chefe da sala de imprensa da Polícia Militar, o major Flávio Santiago confirmou à uma rádio de BH a reunião entre a corporação com Cruzeiro e Minas Arena. “Está marcada amanhã uma reunião com a Minas Arena, Polícia Militar e representantes do Cruzeiro. A reunião vai tratar de questões de estruturação física e operacional do jogo”, disse Santiago.

Em relação ao torcedor do Flamengo, este tem direito a uma carga de 5.845 bilhetes, mesmo número disponibilizado para os torcedores da Raposa na primeira partida da final, no Maracanã. Os detalhes das vendas para os flamenguistas devem ser acertadas na próxima segunda-feira entre as duas diretorias. Se acontecer a liberação da carga extra, o Cruzeiro tem chance de bater o recorde de público da história do novo Mineirão, que pertence ao fatídico jogo entre Brasil e Alemanha, pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. No dia 8 de julho, 58.141 pessoas assistiram ao atropelo dos alemães sobre a Seleção Brasileira: 7 a 1.