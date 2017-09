Base em alta: Cruzeiro vence Chapecoense e se garante na semifinal do Brasileiro Sub-20

Raposa se garantiu na semifinal (Foto: Cruzeiro Divulgação)

No mês passado, o técnico Mano Menezes, da equipe profissional do Cruzeiro, recorreu a aspectos meteorológicos e 'culpou' os ventos de Belo Horizonte pela falta de gols no empate da Raposa em 0 a 0 com o Botafogo, pelo Brasileirão, em tom de brincadeira. No entanto, os ventos da capital mineira parecem ter mudado de rumo. O time principal do clube está disputando a final da Copa do Brasil, bom momento que se refletiu até na base cruzeirense.

Nesta quarta (13), a equipe sub-20 do Cruzeiro bateu a Chapecoense por 1 a 0, na Arena do Calçado, em Nova Serrana, pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da categoria. O resultado positivo classificou a Raposa para a semifinal do torneio na primeira posição do grupo F. Quem anotou o gol que deu a vitória simples aos mineiros foi Thonny Anderson, vice-artilheiro da equipe na competição, após assistência do lateral Victor Luiz.

Os mineiros dividem seu grupo com Chapecoense, Fluminense e São Paulo, tendo esses dois últimos realizado o outro confronto do bloco da Raposa. Como cariocas e paulistas empataram em 1 a 1, o Cruzeiro chegou à liderança, agora com 11 pontos, o São Paulo foi a dez, o Fluminense, em terceiro, a seis, e a Chape segue sem vencer e pontuar. Falta apenas uma rodada, e com isso o time celeste não corre mais riscos de ficar de fora das duas vagas que se classficam para a semifinal.

O próximo compromisso dos mineiros será um confronto direto pela ponta do grupo F: São Paulo x Cruzeiro. Líder e vice-líder da chave duelam no estádio do Centro de Formação Laudo Natel, em Cotia-SP, na próxima quarta (20). Ainda no grupo F, Fluminense e Chapecoense jogam no mesmo dia da partida entre tricolor e time celeste.

Primeira fase (Grupo D)

28/06 - Cruzeiro 0 x 1 Palmeiras

20/07 – Vitória 2 x 2 Cruzeiro

26/07 – Cruzeiro 1 x 0 Atlético-PR

03/08 – Vasco 2 x 3 Cruzeiro

Segunda fase (Grupo F)

16/08 – Cruzeiro 1 x 0 São Paulo

24/08 – Chapecoense 0 x 3 Cruzeiro

30/08 – Fluminense 1 x 1 Cruzeiro

06/09 – Cruzeiro 1 x 1 Fluminense

13/09 – Cruzeiro 1 x 0 Chapecoense

20/09 – São Paulo x Cruzeiro

Artilharia do Cruzeiro no Brasileiro Sub-20

4 gols: Jonata

3 gols: Thonny Anderson

2 gols: Nickson

1 gol: Lucas Soares, Vander, Márcio e Marcelo