Desfalcado de atacante Sassá, Cruzeiro divulga relacionados para duelo contra Bahia

O Cruzeiro vem de vitória sobre a Chapecoense no Brasileirão (Foto: Renato Padilha/Light Press/Mafalda Press/Cruzeiro)

O Cruzeiro tem um encontro marcado com o Bahia neste domingo (17), às 19h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, a equipe celeste foi derrotada por 1 a 0 para os baianos fora de casa, em duelo que teve até o volante Henrique improvisado na zaga - e expulso no decorrer do duelo. Para tentar um roteiro diferente, a Raposa já tem definiu os 'agentes' dessa missão.

O clube divulgou a lista de relacionados, comumente veiculada nas vésperas de seus compromissos, e algumas ausências foram notadas. Uma delas é a do atacante Sassá, que vai ser poupado, uma vez que tem acusado dores no joelho direito. O atleta, inclusive, ficou no departamento médico durante esta semana.

Outro desfalque da equipe mineira é o meia-atacante Alisson, que sofreu uma entorse no joelho e está correndo contra o tempo para se recuperar até a final da Copa do Brasil, que acontece no dia 27 de setembro. O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, inclusive afirmou durante esta semana que o jogador estará na decisão.

Alguns atletas seguem como baixas. São eles os volantes Lucas Romero e Ariel Cabral, os zagueiros Dedé e Manoel e os atacantes Rafael Marques e Judivan. O Cruzeiro é o sexto colocado do Brasileirão, com 34 pontos, enquanto o Bahia aparece na 15ª posição, com 27. A equipe mineira briga para se manter no G-6, enquanto os baianos veem a zona de rebaixamento de perto: estão a apenas um ponto do rival Vitória, que abre o Z-4.

A Raposa deve ir a campo com Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Robinho, Thiago Neves e Rafinha (Arrascaeta); Raniel.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon

Zagueiros: Arthur, Digão, Léo e Murilo

Meio-campistas: Arrascaeta, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Messidoro, Nonoca, Rafinha, Robinho e Thiago Neves

Atacantes: Rafael Sobis e Raniel