Rafael Marques vive expectativa de retorno após um mês fora: "Volta a jogar é muito bom"

Foto: Washington Alves/Light Press

O técnico Mano Menezes, do Cruzeiro, confirmou que utilizará uma equipe alternativa para o jogo de domingo, contra o Atlético-GO, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das novidades deve ser o retorno do atacante Rafael Marques, que se recuperou de uma cirurgia de hérnia inguinal, realizada no início de agosto. O jogador comentou sobre sua volta aos gramados e sua expectativa em atuar domingo.

"Voltar a jogar é muito bom, principalmente por não estar sentindo nenhuma dor. Foi uma cirurgia simples, com recuperação rápida. Com um mês já trabalhava fisicamente e com mais um mês treinando com bola. Agora vamos ver se for escalado no domingo", disse.

Apesar da última colocação, Rafael Marques alertou sobre as dificuldades que o Cruzeiro encontrará na partida contra a equipe goiana. O Atlético-GO venceu três das últimas cinco partidas disputadas, o que o colocou entre um dos melhores times do returno.

"O jogo com o Atlético-GO aqui já foi bem difícil, só conseguimos fazer os gols no segundo tempo. O time deles vem crescendo, pontuando, chegando mais perto daqueles times que estão fora da zona de rebaixamento. Então, temos de estar preparados", afirmou.

O atacante, que não disputa a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, também comentou sobre como é, para o clube, conciliar os dois campeonatos disputados. A Raposa tem pela frente a decisão do torneio nacional, contra o Flamengo, na próxima quarta (27).

"Quem pretende ser campeão tem de ter elenco forte, com muitos jogadores. E o Cruzeiro tem. A gente pensa na Copa do Brasil, mas estamos conseguindo virar a chave e nos concentrar no Brasileiro. Estamos entre os primeiros e temos de seguir assim, pois a Copa do Brasil não está garantida", concluiu.

Rafael Marques foi contratado pela equipe celeste em maio, junto ao Palmeiras, e participou de 11 jogos até agora pela Raposa. Marcou em uma oportunidade, contra o Atlético-PR.