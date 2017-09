Alisson aparece em campo na Toca da Raposa e anima retorno para a decisão da Copa do Brasil

Foto: Rafael Ribeiro/Light Press/Cruzeiro

O meia-atacante Alisson está correndo contra o tempo para reforçar a sua equipe, o Cruzeiro, na decisão da Copa do Brasil. A Raposa enfrenta o Flamengo na próxima quarta (27), às 21h45, no Mineirão, e o camisa 11 do time mineiro segue em trabalhos separados para tratar de uma entorse no joelho. Nesta quinta (21), o atleta apareceu no gramado do CT do clube em atividades com Charles Costa, fisioterapeuta celeste.

Essa notícia caiu muito bem em meio à do torcida do Cruzeiro, que não conta com Alisson desde a vitória mineira sobre a Chapecoense por 2 a 1, no dia 10 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Foi justamente nesse confronto, diante do Verdão do Oeste, que o meia-atacante recebeu uma forte entrada do zagueiro alviverde Douglas Grolli - o que causou seu afastamento pela entorse grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito.

O técnico da Raposa, Mano Menezes, em entrevista coletiva na última sexta (15), afirmou que conta com a presença de Alisson na decisão da Copa do Brasil. Concordante a isso, o departamento médico do clube afirmou que o retorno do atleta aos trabalhos coletivos deve acontecer no início da próxima semana.

Outro atleta que pode pintar como reforço para Mano na decisão do torneio nacional é o meia Élber. Ele não joga desde a semifinal da Copa da Primeira Liga, quando o Cruzeiro empatou com o Londrina em 2 a 2 e perdeu vaga na decisão da competição após ser derrotado nas penalidades máximas. Na ocasião, Elber esteve em campo por 81 minutos, quase todo o duelo, sendo substituído por Nickson.

Na manhã desta quinta, o meia Arrascaeta foi poupado dos treinamentos, enquanto Murilo e Henrique, ausentes nessa quarta, estiveram juntos com o grupo normalmente. Antes de enfrentar o Flamengo na decisão da Copa do Brasil, o Cruzeiro tem um encontro com o Atlético-GO, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Olímpico, domingo (24), às 16h.