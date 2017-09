Titular contra Atlético-GO, Rafael exalta grupo celeste: "Todos são importantes"

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Pensando na Copa do Brasil, o Cruzeiro entra em campo com equipe alternativa no domingo (24), contra o Atlético-GO, em Goiânia pelo Campeonato Brasileiro. Titular na próxima partida da Raposa, o goleiro Rafael concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (21) e comentou sobre a importância de manter a boa sequência no Brasileirão.

"É uma grande continuidade de dar continuidade na sequência de vitórias. É preciso dar sequência e fazer um grande jogo para voltar de Goiânia com os três pontos", disse.

Em boa fase, Rafael elogiou seus colegas de trabalho e agradeceu a oportunidade dada pelo treinador Mano Menezes. Para ele, a equipe celeste não conta com apenas 11 titulares e se considera uma peça importante no grupo. "É muito difícil começar um ano com uma equipe e mantê-la até o final, sempre vai ser diferente. São quase 80 jogos e nesse meio acontecem lesões ou escolha técnica", comentou.

"Então, nós nos sentimos parte de um grupo onde todos são titulares e importantes. O Mano nos dá confiança e domingo é uma prova disso, ele não está visando somente o jogo de quarta-feira [da Copa do Brasil], mas também porque ele nos passa confiança", concluiu.

Nesta temporada, o goleiro teve mais chances entre os 11 e substituiu Fábio em várias partidas devido a uma lesão sofrida pelo ídolo do cube. Com a camisa celeste, Rafael acumula 90 jogos.