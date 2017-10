Com retorno de Alisson e Sóbis na lista, Cruzeiro relaciona atletas para clássico contra Atlético-MG

Alisson está de volta ao Cruzeiro (Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro)

Tudo pronto para o grande clássico de Minas Gerais! Bem, pelo menos nos lados do Cruzeiro, o técnico Mano Menezes já elencou os atletas que levará para o Mineirão neste domingo (22), onde a Raposa recebe o rival Atlético-MG, pela 30ª rodada do Brasileirão, às 17h. O comandante celeste relacionou 23 jogadores com algumas novidades.

O meia-atacante Alisson, que não foi relacionado por Mano para o jogo contra o Coritiba na quarta (18), volta a ficar à disposição. Ele foi apenas poupado contra o Coxa pela ausência no treino do dia anterior. Com isso, Alisson deve retomar a vaga no time titular, mandando Elber para o banco de reservas.

Ausente nos trabalhos deste sábado, Rafael Sóbis apareceu na lista de Mano. O atacante realizou trabalhos na academia e chegou a ser dúvida para a partida, mas foi relacionado. Além do camisa 7, Mano conta ainda com o atacante Rafael Marques para o clássico. No setor, Raniel (lesão nas duas coxas) e Sassá são baixas, sendo que o último passou por uma artroscopia no joelho direito neste sábado.

O zagueiro Murilo, que não atua desde o dia 1º de outubro, quando enfrentou o Corinthians, estava sendo poupado devido a incômodos na panturrilha. Ele voltou a ser relacionado no duelo contra o Coritiba, mas não jogou por dois motivos: está pendurado e, com isso, corria o risco de ficar de fora do clássico, e seguiu ainda preservado pela questão na panturrilha, também pela chance de algo se agravar e o defensor não atuar no clássico. Neste domingo, retoma a titularidade.

O Cruzeiro deve ir a campo com Fábio, Ezequiel, Murilo, Manoel e Diogo Barbosa; Hudson, Henrique, Rafinha, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sóbis (Arrascaeta).

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Galhardo

Zagueiros: Arthur, Digão, Manoel e Murilo

Volantes: Henrique, Hudson, Lucas Romero, Lucas Silva

Meio-campistas: Arrascaeta, Elber, Messidoro, Rafinha e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Rafael Marques e Rafael Sóbis