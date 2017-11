Quebra de jejum e satisfação do comandante: Mano valoriza vitória do Cruzeiro sobre Atlético-PR

Mano Menezes à beira do gramado na partida contra o Atlético/PR (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

Fim de um jejum de três jogos sem vitórias, alívio e estabilidade na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro voltou a vencer no Mineirão pelo certame nacional, neste domingo (5), desta vez, derrotando o Atlético/PR, por 1 a 0, gol de Arrascaeta, ainda no primeiro tempo. Com isso, a Raposa soma 51 pontos e milita na quinta colocação.

Para o técnico celeste, Mano Menezes, o empenho e dedicação dos atletas foram fundamentais na conquista do resultado positivo, que para o comandante azul, veio em um bom momento, já que recolocou a Raposa no topo do returno, com 24 pontos.

“O jogo foi disputado dentro do esperado mesmo, a gente precisava voltar a vencer em casa, não sofrer gols novamente, e não o tomamos com o auxilio de todo mundo, principalmente por causa do Fábio. Tivemos maturidade, fizemos um segundo tempo melhor, mais bem posicionado, mudamos um pouco a forma da equipe jogar", disse.

"Trouxemos o Robinho para dentro, Thiago Neves pela direita e Arrascaeta flutuando mesmo, que é o que ele pode dar para a equipe nesse momento e Rafinha pela esquerda. Depois as alterações em função até por desgaste e uma ideia de dar ritmo para Alisson novamente. Tirei Thiago e deixei Arrascaeta, para guardar o Thiago para quarta, já que Arrascaeta vai para a seleção. Teve a estreia de Jonata para ir se acostumando, daqui a pouco vamos usá-lo. Sem duvida nenhuma era importante voltar a vencer”, argumentou.

Mano projetou a sequência do Cruzeiro nesses últimos compromissos do Brasileirão 2017, especialmente no confronto de quarta-feira (8), diante do Flamengo, na Ilha do Urubu, às 21h45. O jogo marca o reencontro dos dois finalistas da Copa do Brasil, torneio que o time cruzeirense se sagrou pentacampeão.

A equipe estrelada não conta com Rafinha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Arrascaeta, convocado pela Seleção Uruguaia para amistosos. Contudo, o meio-campo Lucas Romero, volta a figurar entre os relacionados.

“Vamos ver Sóbis. Quem sabe nas próximas horas podemos tê-lo. A gente sempre tem uma notícia boa guardada por aí, vamos jogando, guardando, planejando, segurando para ter daqui a pouco. Vamos solucionar, aqui não tem choro não. Alguma carta a gente tira da manga de última hora, tenta um posicionamento, os jogadores sabem se comportar em todas as maneiras de jogar, eles se comprometem com aquilo que é pedido e escolhido. Isso me deixa muito feliz, e só por isso estamos fazendo o segundo turno do nível que estamos fazendo, muito próximo do bolo de cima”, finalizou.