Além das quatro linhas: zagueiro Léo conta história do penta da Copa do Brasil

Lançamento será na próxima terça-feira (21) e será aberto para a torcida (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

A temporada de 2017 do Cruzeiro foi marcada pela conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil. O título, bastante comemorado pela torcida e jogadores, será contado agora pelas páginas do livro "A Quinta Estrela - A história do Penta contada de dentro do campo".

O livro foi escrito por um dos principais personagens da conquista, o zagueiro Léo. O atleta, considerado pela torcida como uma peça fundamental pela boa campanha da defesa na competição, conta, em 72 páginas, os bastidores e dificuldades enfrentadas pelo Cruzeiro no pentacampeonato.

Com o apoio do coletivo Memória Celeste e publicado pela Agência Número Um, o livro será lançado na próxima terça-feira (21), na Cruzeiro Official Store, na rua Araguari, 598, Barro Preto. O zagueiro e autor, Léo, estará presente no dia para divulgação e sessão de autógrafos. O atendimento à imprensa começa às 18h e o evento será aberto ao público a partir das 19h.

O Departamento de Marketing realizará outras duas ações de divulgação, na loja Maior de Minas do Minas Shopping e na Confraria Celeste, no Lurdes. Os eventos acontecerão nos dias 23 e 29 de novembro, respectivamente.

Lançamento - “A Quinta Estrela – A história do penta contada de dentro do campo”

Local: Cruzeiro Official Store – Rua Araguari, 598, Barro Preto – Belo Horizonte

Data e horário da noite de autógrafos: terça-feira (21/11) – 19h às 21h

Preço de venda: R$ 60