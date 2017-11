Com retornos de Arrasceta e Murilo, Mano escala Cruzeiro para confronto contra Vitória

Google Plus

Jogadores do Cruzeiro se preparando para treino na Toca da Raposa (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Fábio, Galhardo, Léo, Murilo e Bryan; Henrique e Lucas Romero; Rafinha, Arrascaeta e Alisson; Jonata. Esse deve ser o time do Cruzeiro para enfrentar o Vitória, em Salvador, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os retornos de Arrascaeta, voltando da seleção uruguaia, Murilo, retornando de suspensão e Alisson, a disposição, após se recuperar de dores musculares, são as principais novidades para o confronto contra a equipe baiana, neste domingo (19), às 17h.

Em contrapartida, Mano Menezes não conta com os meias Thiago Neves e Robinho suspensos e o zagueiro Manoel, novamente no departamento médico.

O lateral Galhardo e o centroavante Jonata, ganham sequência entre os 11 iniciais, nas ausências de Ezequiel e Rafael Sóbis. A Raposa tenta se recuperar no certame nacional, já que vem de um empate diante do Avaí, no Mineirão, na última semana. Os celestes tem 55 pontos e o quinto lugar na tabela de classificação.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael;

Laterais-direitos: Galhardo e Lennon;

Zagueiros: Arthur, Digão, Léo e Murilo;

Lateral-esquerdo: Bryan;

Meio-campistas: De Arrascaeta, Elber, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Messidoro, Nonoca e Rafinha;

Atacantes: Alisson, Jonata e Judivan.