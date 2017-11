Novo diretor de futebol do Cruzeiro revela acerto com Hudson e tenta acordo com São Paulo

Cruzeiro chegou a um acordo com Hudson para a permanência do volante em 2018; agora falta a definição com o São Paulo (Foto: Washington Alves/Light Press)

Nesta quarta-feira (22), o Cruzeiro deu um importante passo para a permanência de Hudson. O novo vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado, confirmou ao site Superesportes que se reuniu com Luciano Couto, empresário do jogador, e acertou as bases salariais do novo contrato. O atleta tem vínculo com o São Paulo e está emprestado aos mineiros até o fim de 2017.

“Fizemos uma reunião proveitosa com o Luciano Couto. Com o Hudson já está tudo encaminhado. Agora, vamos resolver com o São Paulo”, disse Itair ao Superesportes. Os direitos do volante estão divididos em partes iguais entre o São Paulo e um grupo de investidores. A ideia dos mineiros é comprar metade dos direitos pertencentes ao tricolor, ou seja, 25% do total, por aproximadamente R$ 3 milhões.

Além disso, comprariam no futuro metade dos direitos dos investidores, mais 25% do total, pelo mesmo valor.“Tentaremos viabilizar para não perdermos mais uma peça no elenco. Na semana que vem, vamos sentar e conversar com o diretor do São Paulo” , explicou Itair ao site.

Hudson só volta a jogar em 2018 devido à uma lesão grau 4 no adutor da coxa (Foto: Washington Alves/Light Press)

Na quinta-feira (21), o empresário do atleta, Luciano Couto, se reunirá com a diretoria do tricolor para tentar um acordo. A ideia do Cruzeiro ceder alguns atletas à equipe de Dorival Júnior com o propósito de abater o valor está descartada. Isto porque os jogadores pedidos pelo tricolor possuem valor de mercado alto, e o clube celeste espera contar com eles para a próxima temporada.

“Nossa intenção é parcelar em quatro vezes o valor que o clube quer. Não envolve troca de atleta. Isso está descartado, por ora. Vamos buscar recursos no ano que vem, vamos pedir prazo para pagar”, disse o dirigente.



No fim do ano passado, assim que Rogério Ceni assumiu o comando técnico do São Paulo, o volante Hudson foi envolvido em uma troca pelo atacante Neilton, que tinha feito um bom Campeonato Brasileiro com as cores do Botafogo. O meio-campista se destacou na equipe de Mano Menezes e conquistou o título da Copa do Brasil.

Já Neilton foi muito mal no São Paulo e atualmente defende as cores do Vitória. No final de outubro, o volante sofreu uma lesão grau 4 no músculo adutor da coxa direita e, por conta da gravidade da contusão, só voltará aos gramados em 2018. Nesta temporada, o volante marcou três vezes em 39 jogos disputados.