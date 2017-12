Ranking da CBF é atualizado, e Cruzeiro aparece na ponta

Fotos: Divulgação/SE Palmeiras e Lucas Figueiredo/CBF

Com o fim do Campeonato Brasileiro de 2017 e praticamente todos os times brasileiros de férias (exceção do Flamengo que disputa a final da Copa Sul-Americana), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nessa segunda (4) o Ranking Nacional dos Clubes 2018. Com 220 times de todas as divisões, o destaque é para o pentacampeão da Copa do Brasil, Cruzeiro, que volta a figurar o topo da tabela, após também estar na posição mais alta em 2015.

A liderança deste ano está dividida entre o clube mineiro e o Palmeiras, vice-campeão do Brasileiro deste ano. Ambos os clubes ficaram com 15.288 pontos. Os critérios para a avaliação do ranking são bem simples. Basicamente, baseiam-se nas participações dos clubes na Copa do Brasil e na sua respectiva série do campeonato nacional acumuladas ao longo dos últimos anos.

O campeão da Libertadores, Grêmio, aparece na terceira posição, com 15.092 pontos, enquanto o atual campeão brasileiro, Corinthians, só figura em sexto, com 14.076 pontos. Completam o Top 10 o Santos (quarto), Atlético Mineiro (quinto), Flamengo (sétimo), Botafogo (oitavo), Atlético Paranaense (nono) e Internacional (décimo).