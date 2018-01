Fred em branco, Mineirão cheio, 11 gols e 'Galo B': tudo o que rolou na primeira rodada do Mineiro

O Cruzeiro venceu o Tupi por 2 a 0 com gols de Rafinha e Robinho (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

A primeira rodada do Campeonato Mineiro, que chega à edição de número 104 em 2018, chegou ao fim nessa quinta-feira (18). Nesta temporada, a competição conta com um novo formato após a implementação da fase quartas de final, diferente do modelo adotado nos anos anteriores.

O duelo entre América e Patrocinense abriu a primeira rodada, na Arena Independência, na última quarta-feira (17). O Coelho venceu por 2 a 1 com gols de Giovanni e Diego Borges (contra) para o lado alviverde, e Leomir para o time de Patrocínio.

Logo após esse duelo, às 20h, Tombense e Vila Nova se enfrentaram em Tombos. O time da casa venceu por 1 a 0 com gol de Daniel Amorim. Ainda na noite de quarta-feira, às 20h30, a Caldense foi a Governador Valadares enfrentar o Democrata e, com gols de Potita e Anderson, venceu o time da casa por 2 a 1.

A URT também conseguiu um triunfo ao bater por 2 a 0 o Uberlândia. Felipe Alves e Victor Salinas balançaram as redes a favor do time de Patos de Minas, e a URT terminou dividindo a ponta com o Cruzeiro.

Às 21h45, o Cruzeiro entrou em campo, jogando no Mineirão. A Raposa venceu por 2 a 0 o Tupi com belos gols da dupla Robinho e Rafinha. O atacante Fred, acostumado a marcar em estreias, passou em branco e não balançou as redes na sua 'volta' ao Mineirão com a camisa celeste. O Gigante da Pampulha recebeu mais de 42 mil torcedores, numa grande festa da torcida cruzeirense.

Para fechar a primeira rodada, já na quinta-feira (18), o Atlético foi até Varginha e empatou em 0 a 0 contra o Boa Esporte. O Galo esteve em campo com uma equipe alternativa e apenas o goleiro Victor de titular.

Resumo da rodada

América 2x1 Patrocinense

Tombense 1x0 Villa Nova

Democrata GV 1x2 Caldense

Uberlândia 0x2 URT

Cruzeiro 2x0 Tupi

Boa Esporte 0x0 Atlético-MG

Confira a tabela ao fim da primeira rodada