Vitória dá prazo ao Cruzeiro para avaliar e assinar com David, que pode retornar ao Leão

Único reforço do Cruzeiro para 2018 que ainda não foi apresentado oficialmente na Toca da Raposa, o atacante David pode retornar ao Vitória antes mesmo de passar pelo protocolo no CT do clube mineiro. Isso porque o Leão cobra da Raposa o pagamento pelo jogador ou o seu retorno, uma vez que ele está em tratamentos na Toca.

David sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita no fim da temporada passada, quando ainda defendia o time baiano. Ao chegar na Raposa e realizar os exames médicos, não foi aprovado em um primeiro momento e seguiu em tratamento com os profissionais celestes. O Vitória, com isso, cobra do Cruzeiro a avaliação para a respectiva assinatura de contrato ou o retorno do jogador.

Em entrevista à VAVEL Brasil, o presidente do Leão, Ricardo David, afirmou que deu um novo prazo para a Raposa definir tudo isso, o que seria até esta sexta (19). "Demos um prazo de até segunda-feira. Ou o Cruzeiro decide se está tudo certo ou o atleta retorna já na terça-feira para continuar o tratamento aqui e seguir com o grupo, porque ele ainda é jogador do Vitória. É simples", disse Ricardo.

"O Cruzeiro tem que avaliar e ver o estágio. Segundo o Marcelo [Djian], o estágio da lesão é de boa cicatrização. O prazo era hoje [sexta-feira, 19 de janeiro], e a gente até entende pela relação que temos com o Cruzeiro. Demos o prazo para que os médicos tenham a oportunidade de avalia melhor", afirmou o cartola, que se mostrou confiante com a permanência de David na Toca. "O Cruzeiro já teve tempo suficiente para fazer o tratamento e avaliar. Creio que o bom senso vai prevalecer", completou.

O diretor de futebol do Cruzeiro, Marcelo Djian, esclareceu a situação de David em contato para a reportagem. O dirigente celeste afirmou que a Raposa pediu um prazo ao Vitória para que sejam realizados novos exames, o que deve ocorrer no começo da próxima semana.

"O jogador chegou com uma lesão que aconteceu no fim do campeonato. Como ele está se recuperando, devemos fazer um novo exame na semana que vem. Se houver uma cicatrização melhor, a gente deve dar o ok. Estamos conversando com ele [presidente do Vitória] e explicamos a situação. Ele vai esperar o começo da semana", confirmou Marcelo à VAVEL Brasil.

Certamente, a grave lesão sofrida por David não se resolverá em poucos dias até a realização dos novos exames. Por isso, ainda de acordo com Djian, se houver algum progresso na recuperação, o acordo será selado, e o contrato firmado. "O médico não pode assinar sem estar com a lesão totalmente curada. Mas, se a evolução for boa, assinamos. A decisão é do médico", colocou.