Cruzeiro sub-20 pode contar com atletas do profissional na Libertadores da categoria

A equipe entrou na competição após conquistar a Supercopa da categoria em cima do Atlético-MG em 2017 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O time sub-20 do Cruzeiro já tem compromisso marcado no próximo mês. Trata-se da quarta edição da Copa Libertadores da categoria. A competição, que será disputada de 10 a 24 de fevereiro, em Montevidéu, no Uruguai, definirá os primeiros confrontos ainda neste mês, no dia 25, em sorteio.

Desta vez, o torneio contará com 12 equipes divididas em três grupos. Os líderes de cada chave e o melhor terceiro colocado geral avançam de fase. Semifinal e final serão disputadas em jogo único, assim como a decisão do terceiro lugar.

O técnico Emerson Ávila poderá inscrever 20 jogadores, mas, diferente das outras edições, os clubes não poderão relacionar atletas com mais de 20 anos. Apesar disso, o comandante da base espera contar com reforços de atletas como o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Arthur e o volante Nonoca da equipe profissional da Raposa. Todos com 19 anos.

“Vamos conversar com o Mano Menezes e com o Itair Machado (vice-presidente de futebol) para saber se é viável liberar os três atletas para reforçarem a nossa equipe na Copa Libertadores. Queremos um time forte, que brigue para conquistar a competição. Essa possibilidade será definida por comissão técnica e diretoria do time profissional”, explicou ao portal Superesportes o superintendente das categorias de base do clube, Guilherme Oliveira Cruz.

A diretoria também tem planos de buscar reforços em outras frentes, mas a situação ainda precisa ser discutida com membros da comissão técnica da base e o departamento de captação do Cruzeiro.

Talleres-ARG, Quebracho-BOL, Colo Colo-CHI, La Equidad-COL, Independiente del Valle-EQU, Libertad-PAR, Sport Huancayo-PER, Nacional-URU, River Plate-URU e Atlético Venezuela são os outros participantes da quarta edição da competição, que pagará US$ 30 mil ao ganhador, US$ 20 mil ao vice-campeão e US$ 15 mil ao terceiro colocado.