Uruguaio Arrascaeta se torna o estrangeiro com mais jogos pelo Cruzeiro

Arrascaeta está eternizado na história do Cruzeiro. Quando entrou em campo, aos 23 minutos do segundo tempo do jogo contra a Caldense, no último sábado (20), o uruguaio se tornou o estrangeiro que mais vestiu a camisa celeste. Com 142 jogos, isolou-se na liderança e deixou o argentino Roberto Perfumo na segunda colocação.

Jogador Nacionalidade Jogos Período Arrascaeta Uruguaio 142 Desde 2015 Perfumo Argentino 141 1971 a 1974 Maldonado Chileno 137 2003 a 2005 Sorín Argentino 127 2000 a 2002; 2004; 2008 a 2009 Montillo Argentino 122 2010 a 2012

Adquirido junto ao Defensor-URU, o jovem de 23 anos chegou ao Cruzeiro no início da temporada de 2015 e já marcou 35 gols. É o quarto maior artilheiro estrangeiro do clube. Em 2017, o camisa 10 empatou o jogo de ida da final da Copa do Brasil com o Flamengo, no Maracanã. Na volta, no Mineirão, após o empate sem gols, o Cruzeiro levou o título na decisão de pênaltis.

Essas marcas poderão aumentar ainda mais, já que o uruguaio irá disputar a Copa Libertadores, o Campeonato Mineiro, Brasileiro e ainda a Copa do Brasil pelo clube em 2018.

O Cruzeiro detém 25% dos direitos de Arrascaeta. Na época, investiu R$12 milhões. Atualmente, o camisa 10 é o jogador mais valorizado do grupo. Já cobiçado, vem atraindo olhares: em novembro de 2017, a Raposa recusou uma proposta de seis milhões de euros – equivalente a R$ 23 milhões - do Orlando City.

O time celeste também descartou negociações envolvendo o meia. Uma foi com o São Paulo em troca pelo volante Hudson. A outra foi feita pelo Botafogo, por Bruno Silva.

O atleta tem tudo para servir a seleção do seu país na Copa do Mundo 2018, que será disputada na Rússia, no meio da temporada. Com isso, o camisa 10 se valorizará ainda mais. Caso receba proposta no meio do ano, o diretor de futebol do clube, Marcelo Djian, revelou que irá verificar com calma.

“ Se ele fizer uma boa Copa e aparecer propostas, temos que analisar a parte financeira, o custo-benefício. Se nós tivermos ainda na Libertadores, temos que avaliar se vale a pena ou não vender”, explicou durante o evento de lançamento do Campeonato Mineiro.