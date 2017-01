Felipe Melo critica vice de comunicação do Flamengo; VP de marketing rebate

(Foto: Divulgação/Agência Palmeiras)

A apresentação de Felipe Melo no Palmeiras na manhã desta terça-feira (17) rendeu duras palavras do jogador aos jornalistas presentes. O volante não poupou críticas também ao vice-presidente de Comunicação do Flamengo, Antônio Tabet, afirmando que o dirigente "está no trabalho errado". O equívoco, porém, foi quando o jogador errou a função do Kibe Louco no rubro-negro e se referiu ao VP de marketing, cargo de Daniel Orlean.

Durante a coletiva de imprensa, Felipe Melo comentou sobre uma publicação no Twitter de Antônio Tabet que falava sobre "falar que ama e cobrar o dobro":

- Oi! Quer sair comigo?

- Claro!

- Oba! Como a gente faz?

- Me paga R$ 1 mil.

- Mas você disse que me amava.

- Por isso mesmo. Aí é o dobro. — Antonio Tabet (@antoniotabet) December 31, 2016

O dirigente, entretanto, afirmou em entrevista à ESPN na última semana que não estava se referindo ao jogador. "Fiz um comentário sobre quando às vezes a pessoa diz que te ama e cobra o dobro por isso. Fizeram uma ligação direta a negociação com o Felipe Melo, que foi para o Palmeiras, e não tem nada a ver. Nunca falei com ele na vida, não tenho dados suficientes para saber se ele cobrou mais ou menos", afirmou Tabet.

Mesmo assim, o volante afirmou que se tratava de uma crítica a ele: “Sinceramente, é inacreditável que o Flamengo tenha vice de marketing como esse que nem sei o nome. Colocar em rede social que jogador é uma "p***". Não pode ser chamado de vice de marketing. Ele como vice é ótimo piadista, faz muitos rirem, mas está no trabalho errado. Vejo os vídeos dele no YouTube, dou risada, mas está na profissão errada".

Felipe Melo, entretanto, confundiu os cargos de Tabet, vice-presidente de Comunicação, com o de Daniel Orlean, VP de marketing. O erro gerou brincadeira entre os dirigentes do Flamengo, além de clima tenso entre Orlean e o jogador.

Não vou exigir que qualquer um entenda a diferença entre VP de Marketing e VP de Comunicações, né? https://t.co/5Q96BPvlgd — Daniel Orlean (@orlean) January 17, 2017

@_felipemelo_ acho que se um profissional não sabe o nome e cargo de outro, deve ser mais cauteloso. Prazer, Daniel, VP de Mkt do Flamengo. — Daniel Orlean (@orlean) January 17, 2017

@orlean , me desculpa pelo erro. Sou burro pra ñ entender esta diferença mas pensei que fosse inteligente pra saber que ñ era com vc. Prazer — Felipe Melo (@_felipemelo_) January 17, 2017