Leandro Damião lamenta derrota, mas celebra primeiro gol do ano: "Espero poder ajudar o Flamengo"

Leandro Damião comemora primeiro gol do Flamengo no ano (Foto: Gilvan de Souza)

O primeiro jogo amistoso da temporada 2017 acabou de forma indesejada para o Flamengo. Na noite deste sábado (21), o rubro-negro carioca saiu atrás no placar no Serra Dourada e chegou a buscar o empate, mas acabou derrotado pelo Vila Nova pelo placar de 2x1 em sua primeira partida no ano.

Ao final da primeira etapa de jogo, um golaço de Wallyson colocou a equipe da casa à frente do placar. Na saída para o intervalo, Diego comentou o resultado de momento, destacando que, mesmo sendo uma partida de pré-temporada, a equipe estava empenhada. "Nós sabíamos que teríamos dificuldades. Sabíamos que ia exigir muito e as pernas não responderiam como de costume. Eles tem o mérito, mas talvez nos faltou efetividade. É jogo de preparação, mas querendo ganhar".

Para a segunda etapa, o técnico Zé Ricardo alterou por completo a equipe rubro-negra. Com o time totalmente novo em relação ao primeiro tempo, o Flamengo conseguiu o empate com Leandro Damião. No entanto, Wallyson se mostrou em dia inspirado e novamente fez um belo gol no Serra Dourada. Ao final do jogo, coube ao autor do gol rubro-negro falar sobre a partida. Assim como Diego, Damião ressaltou que o tempo de treino da equipe adversária era superior ao do Flamengo. "Primeiro amistoso, eles estão treinando aí mais tempo que a gente e a gente veio numa preparação fisica muito boa. É nromal as pernas pesarem nesse momento, todo mundo quer ajudar a equipe mas as vezes a perna não ajuda muito".

Apesar do resultado adverso, Leandro Damião considerou positiva a primeira atuação rubro-negra no ano de 2017 e destacou que o empenho será o mesmo ao longo do ano. "Acho que foi um bom teste, o resultado é claro que a gente queria vencer, todos os jogos a gente quer entrar pra vencer, mas infelizmente não deu. Mas isso não vai mudar nosso planejamento, dos campeonatos que nós vamos disputar. Vamos manter essa mesma pegada", afirmou.

Autor do primeiro gol da equipe do Flamengo em 2017, Damião comentou sobre a expectativa de boa temporada: "Fico feliz pelo gol. Espero poder ajudar o Flamengo muito mais esse ano. Feito uma boa pré-temporada, os prepadores físicos tem me ajudado muito e meus melhores anos foram assim, espero que esse ano seja igual".

Na próxima quarta-feira (25), o Flamengo enfrenta o Serra Macaense em nova partida amistosa, dessa vez no Ninho do Urubu. Já no sábado (28), o time faz o primeiro jogo oficial do ano diante do Boavista. A partida, válida pelo Campeonato Carioca, terá a Arena das Dunas, em Natal, como palco e acontece às 19h30.