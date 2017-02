Berrío marca na estreia e Flamengo derrota Grêmio na Primeira Liga

(Foto: Staff Images/Flamengo)

Embalado pelas três vitórias elásticas nas três primeiras partidas da temporada, o Flamengo encarou, nesta quarta-feira (8), o Grêmio no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em duelo válido pela Copa da Primeira Liga. O tricolor entrou com elenco reserva em campo e não resistiu ao entrosado grupo rubro-negro. Jogando melhor, o Fla viu Berrío estrear bem e marcar seu primeiro gol, vencendo por 2 a 0.

Os gremistas, além do resultado adverso, ainda receberam outra péssima notícia. O meia Douglas, craque do time de Renato Portaluppi, rompeu os ligamentos do joelho no treino desta quarta e deve desfalcar o Imortal por cerca de seis meses.

No fim de semana, ambas as equipes voltam a jogar por seus respectivos Campeonatos Estaduais. O Flamengo pega o Botafogo domingo (12), no Estádio Nilton Santos, às 19h30. Já o Imortal busca a reabilitação enfrentando o Passo Fundo no mesmo dia, às 17h.

A próxima rodada da Primeira Liga ocorre daqui a duas semanas, no dia 22. O Flamengo vai a Fortaleza encarar o Ceará, enquanto o Grêmio recebe o América-MG. Vozão e Coelho empataram em Minas por 0 a 0 na abertura do grupo.

Fla domina o primeiro tempo e sai na frente no placar

O primeiro tempo não foi quente como indicavam os primeiros minutos de partida, quando o Flamengo teve logo duas chances reais em bolas paradas cobradas por Mancuello. Com muita troca de passes no meio de campo, ambas as equipes faziam uma partida sem grandes emoções - exceção para a bizarra falha do goleiro Bruno Grassi em uma bola alçada na área do Grêmio, que quase resultou em gol de Guerrero.

O rubro-negro buscava mais o ataque e foi premiado com um belo gol no final da etapa inicial. Após belo passe de trivela de Diego, Trauco recebeu a bola com espaço na quina da área e rolou para Éverton, que vinha correndo por trás. O camisa 22 finalizou rasteiro, de primeira, para abrir o placar. Foi o primeiro gol dele na temporada e a quarta assistência do lateral peruano. O placar favoreceu o time que buscou mais o jogo e criou mais oportunidades nos primeiros 45 minutos.

(Foto: Staff Images/ Flamengo)

Grêmio equilibra as ações e cria oportunidades, mas Fla define na bola parada

O segundo tempo foi melhor do que o primeiro. Disposto a buscar o resultado, o Grêmio se lançou a frente na etapa final e, embora não conseguisse chegar em bolas trabalhadas, levava perigo em chutes de longe. Os visitantes assustaram com duas finalizações de fora da área de Bolaños e Éverton, que exigiram boas defesas de Muralha.

A melhor chance do tricolor, porém, foi em um raro contra-ataque puxado pela esquerda. Após escorregada de Diego no ataque, a defesa gremista recuperou a bola e logo achou Fernandinho pela ponta. O atacante ex-Fla rolou para Cortez, que cruzou rasteiro para área rubro-negra, mas Willian Arão cortou para escanteio, quase fazendo gol contra.

Os mandantes, porém, continuavam levando perigo, principalmente na bola parada. Assim saiu o gol do estreante Orlando Berrío, que entrou em campo aos 16 minutos e empolgou a torcida no estádio ao ser chamado por Zé Ricardo. O atacante mostrava muita vontade, mas também muito nervosimo em seus primeiros minutos pelo time carioca.

No entanto, a raça e determinação acabaram por recompensá-lo. Após linda cobrança de escanteio de Diego aos 32 minutos, Guerrero cabeceou firme para o gol, Grassi fez linda defesa e Berrío pegou o rebote, ampliando o placar para delírio da torcida flamenguista. Depois do gol, o Grêmio até ensaiou uma blitz, porém, mais leve, o time da Gávea que criou as melhores oportunidades e segurou o resultado.