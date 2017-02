Com seis vitórias consecutivas, Flamengo tem melhor início de temporada desde 2011

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ainda é cedo para tirar conclusões, mas é fato que o time do Flamengo vem empolgando sua torcida nesse início de temporada. Com grandes contratações e considerado, pela primeira vez em muitos anos, um dos favoritos ao título do Brasileirão, a equipe não decepcionou até aqui.

Nos primeiros seis jogos oficiais do ano, o Flamengo alcançou seis vitórias, sequência que não se repetia desde a temporada de 2011, quando a equipe liderada por Ronaldinho Gaúcho conquistou oito resultados positivos a partir da estreia. A última vez que o clube da Gávea conseguiu sair vitorioso de pelo menos seis partidas consecutivas foi em 2015, quando bateu Friburguense, Volta Redonda, Tigres do Brasil, Brasil de Pelotas, Vasco, Bangu, Bonsucesso e Fluminense.

Os números expressivos não param por aí. Com 16 gols marcados nesse início de ano - média de quase três por partida, o rubro-negro não iniciava tão bem ofensivamente uma temporada desde 2010, quando marcou 19 gols no mesmo número de jogos. Além disso, se for levado em conta o final da temporada passada, o Flamengo já alcança 13 jogos de invencibilidade - a última derrota foi no dia 16/10 para o Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 1. A equipe carioca não ficava tanto tempo sem perder desde 2012/2013, quando o time ficou invicto entre 13/10 e 3/3, acumulando 10 vitórias em 17 partidas.