Flamengo tem negociação adiantada com Benfica para venda de Felipe Vizeu

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O atacante Felipe Vizeu pode estar perto de deixar o Flamengo. Na ultima quinta-feira (13.4), o jornal portugûes "O Jogo" cravou que o Benfica iniciou negociações com o Rubro-Negro para comprar o jogador. De acordo com a publicação, representantes da equipe portuguesa estiveram no Brasil para analisar os valores pedidos pelo clube da Gávea. Na imprensa européia, rumores surgiram de que Chelsea, Juventus e também Lazio estariam interessado no jogador.

Os rumores de uma possível saída do jogador começaram semana passada. Quando o jovem atacante não foi relacionado para o duelo contra o Vasco na semifinal da Taça Rio, e também na partida seguinte contra o Atlético PR pela libertadores. De fato, representantes do Benfica ja se reuniram com o Flamengo, bem provavel o jogador em breve ser vendido

Houve um episódio do torcedor diretamente do Maracanã afirmando que o atacante não estava sendo relacionado por causa de brigas nos batisdores, o vídeo foi compartilhado no Twitter, causando muita polêmica. Para completar o Flamengo renovou com Damião até o fim do ano, e teoricamente o jovem é o terceiro atacante do elenco. Com todos esses fatos, as especulações aumentaram.

Para impedir o inevitável assédio de clubes europeus, a diretoria do Flamengo renovou no ano passado o contrato com o atacante até dezembro de 2020, com multa de R$ 70 milhões para times brasileiros e 70 milhões de euros (cerca de R$ 232 milhões).

Vizeu, de apenas 20 anos, é tido como um centroavante de enorme potencial, ainda mais por ter se destacado nas equipes de base do Flamengo e também na Seleção Brasileira. Ele se diferencia dos demais por ser um autêntico '9", centroavante clássico. Jovens atacantes que vem surgindo no futebol brasileiro tem caracteristica de se destacarem jogando pelos lados do campo.

Felipe Vizeu já marcou 7sete gols pela equipe profissional do Flamengo. Além disso, ele foi eleito o melhor jogador da Copa São Paulo Júnior em 2016, conquistada pelo clube.