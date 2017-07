Éverton admite responsabilidade contra São Paulo: "Em casa temos obrigação de vencer"

Google Plus

(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira, e logo após, o meia Éverton, provável titular para o jogo contra o São Paulo, concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Com bom retrospecto em sua nova casa, o clube da Gávea recebe o São Paulo na Ilha, e espera se manter na briga pelas vagas da Libertadores.

Éverton falou sobre a sequência de vitória e a partida de domingo. "As vitórias são importantes, nos dão tranquilidade e uma confiança a mais, ainda mais jogando em casa, com o apoio do torcedor. A gente sabe que o próximo jogo vai ser duro, o São Paulo é uma equipe muito difícil de jogar, mas é só focar que os três pontos vêm", mdisse.

Sobre a nova casa, o meia falou sobre o estádio e como ele influencia o Flamengo. "O fator casa no Brasileiro é muito importante, ainda mais em um campeonato longo, você jogando em casa e conseguindo as vitórias para a sequência do campeonato é importantíssimo. A gente sabe que o próximo jogo é duro, mas em casa temos a obrigação de conseguir a vitória", afirmou o atleta.

O jogador rubro-negro também falou sobre o seu bom momento no time, apesar de algumas sucessivas contusões. "É difícil. Eu machuquei o tornozelo e acabei ficando um tempo fora, e isso fez com que eu perdesse ritmo, é complicado. Agora eu me sinto bem, preparado, estou jogando os 90 minutos inteiros e com força. Isso é muito importante", afirmou o meia.

Éverton também foi questionado sobre o alto número de finalizações do Flamengo, que mesmo tendo bons números no quesito gol, desperdiça muitas oportunidades. "É um aspecto que estamos trabalhando dia-a-dia. A finalização é importante porque nossa equipe cria muitas oportunidades de gol, e hoje em dia se você tem uma oportunidade você tem que matar o jogo", comentou.

Ainda sobrou tempo para que o meia falasse sobre a possível dupla com Éverton Ribeiro, no domingo contra o São Paulo. "Vai ser a nossa estreia jogando junto. É um jogador de muita qualidade e inteligente, eu espero que no próximo jogo ele esteja em um dia inspirado e possa ajudar a nossa equipe" , finalizou Éverton.

O Flamengo vai à campo no domingo (2), na Ilha do Urubu, às 16h, para enfrentar o São Paulo em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.