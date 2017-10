Rueda não deve contar com Guerrero, Trauco e Cuéllar para o Fla-Flu; Diego também é dúvida

Treinador colombiano não confirmou presença dos jogadores para o Fla-Flu | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A um ponto do G-6 e cinco do G-4, o Flamengo segue trabalhando para reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão. Sem vencer há duas rodadas, o rubro-negro enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira (12), às 17h, no Maracanã, pela 27ª rodada da competição.

O discurso é de positivismo para afastar a pequena sequência sem vitórias, pelo menos para o treinador Reinaldo Rueda. Após o treino desta segunda-feira (9) no Ninho do Urubu, o comandante conversou com jornalistas sobre o Fla-Flu e não confirmou as presenças de Trauco, Guerrero e Cuéllar, que estão com suas respectivas seleções, para o clássico.

"Os três voltam na quinta pela manhã. Eles têm um compromisso grande com o Flamengo, mas estarão aqui só na quinta. Trauco e Guerrero chegam primeiro e uma hora depois chega o Cuéllar", revelou Rueda, dando a entender que o trio será desfalque.

Quem também não é certeza é Diego. Cortado da Seleção Brasileira por lesão muscular, o camisa 35 não está sentindo dores, segundo Rueda. "O Diego está evoluindo muito bem, faz um grande trabalho de reabilitação, já não tem dor, está muito motivado, quem sabe pode jogar alguns minutos, mas vamos prevenir. Amanhã vai começar transição. Depende da resposta para determinar se podemos tê-lo em alguns minutos", falou o comandante rubro-negro.

Sobre o Fla-Flu, Rueda tratou de elogiar o adversário e mencionou boas palavras em relação a Abel Braga, apesar da 16ª colocação do tricolor carioca no Brasileirão. "Hoje, o Fluminense tem um grande elenco, que está fazendo uma grande participação. Com jogadores equilibrados, um treinador de grande trajetória à frente. Será uma partida muito importante e teremos pela frente um rival que sempre se transforma. São jogos que sempre tem um componente especial", falou o treinador colombiano.

Assim como Trauco, Guerrero e Cuéllar, Diego também é dúvida para Fla-Flu | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Confira outros pontos da coletiva:

- Fla-Flu:

"O próximo jogo é sempre o mais importante no futebol. A jogada mais importante é sempre a seguinte. Para o Fla, sempre o seguinte jogo é o mais importante. É a mesma cobrança. Estamos em uma posição que não é a ideal. Vamos enfrentar um rival que historicamente faz bons clássicos. Do ponto de vista psicológico, temos de assimilar o resultado de quinta"

- Fim de semana sem jogos:

"Foi uma semana muito proveitosa. Trabalhamos todos os fatores. Recuperação, tática da equipe, tática ofensiva e defensiva. Trabalhamos alguns conceitos importantes para melhorarmos a produção da equipe. Creio que teremos um bom rendimento na quinta", diz Rueda.

- Vida no Rio:

"O Rio de Janeiro é para outras coisas, não para trabalhar, é muito atrativo (risos). Brincadeira. Com o Flamengo, não tive tempo de nada. Com a logística e tudo, tive muito pouco tempo. Como treinador e estrangeiro, vejo todas as informações na televisão brasileira. Estamos já planejando o Flamengo de 2018. Vendo o sub-20, os rivais. Temos muito pouco tempo"