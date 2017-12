Jogando no Maracanã, Flamengo não vence por dois gols de diferença há sete meses

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A final da Sul-Americana teve início nesta quarta-feira (6), com derrota do Flamengo para o Independiente em Avellaneda. Com o resultado negativo e sem poder contar com o critério de gol fora de casa (inexistente na final do torneio), o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença na volta para garantir o título continental no tempo regulamentar; 1 a 0 para os cariocas leva a decisão para a prorrogação.

Foram 17 confrontos disputados pelo Flamengo no Maracanã em 2017, com vitória por dois gols de diferença em apenas duas partidas - sendo a última delas no triunfo sobre a Universidad Católica, na fase de grupos da Libertadores, no dia 3 de maio. Na próxima quarta-feira (13), o Rubro-Negro conta com o apoio da torcida para mais uma batalha pelo título da Sul-Americana; ingressos já estão esgotados.

Os jogos do Flamengo no Maracanã em 2017:

- Flamengo 4x0 San Lorenzo - 8/3

- Vasco 0 x 0 Flamengo - 8/4

- Flamengo 2x1 Atlético-PR - 12/4

- Flamengo 2x1 Botafogo - 23/4

- Fluminense 0x1 Flamengo - 30/4

- Flamengo 3x1 Universidad Católica - 3/5

- Flamengo 2x1 Fluminense - 7/5

- Flamengo 0x0 Atlético-GO - 10/5

- Flamengo 1x1 Atlético-MG - 13/5

- Fluminense 2x2 Flamengo - 18/6

- Flamengo 1x0 Botafogo - 23/8

- Flamengo 1x1 Cruzeiro - 7/7

- Flamengo 1x1 Fluminense - 12/10

- Fluminense 0x1 Flamengo - 25/10

- Flamengo 0x0 Vasco - 28/10

- Flamengo 3x3 Fluminense - 1/11

- Flamengo 2x1 Junior Barranquilla - 23/11