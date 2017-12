Éverton Ribeiro lamenta derrota, mas ainda crê em título na Sul-Americana: "Otimismo é grande"

Google Plus

(Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

A primeira partida da final da Copa Sul-Americana, não foi como o Flamengo esperava. Após sair na frente com Réver, o Rubro-Negro levou a virada e perdeu por 2 a 1 em Avellaneda. Para conquistar o título continental, algo que não acontece há 18 anos, a equipe carioca precisará vencer pelo menos por um gol de diferença, para levar a partida para a prorrogação. Um triunfo por dois ou mais gols, algo que não acontece no Maracanã há sete meses, dará o título inédito ao Flamengo.

Em mais uma atuação apagada, Éverton Ribeiro valorizou a boa partida da equipe e viu com bons olhos a chance de ganhar o título na partida de volta, no Maracanã:

"Eles acabaram fazendo um gol no contra-ataque, renovaram as forças deles jogando em casa. Foram bem, mas a gente fez uma boa partida, porém tomamos o segundo, tivemos chances reais de gol, mas não aproveitamos. Esse sentimento de tristeza (pela derrota) nos dará força para reverter esse quadro no Maracanã".

De manhã, no desembarque do Rubro-Negro, o meia voltou a acreditar na virada e exaltou a torcida que esgotou os ingressos para o jogo da próxima quarta-feira (13):

"Apesar da derrota, fico triste, mas o otimismo é grande. Sabemos que dentro de casa fazemos bons jogos, juntos da nossa torcida que fará a diferença junto com a gente. Desde o começo eles estarão nos empurrando, pressionando o adversário para conseguirmos essa virada", afirmou Ribeiro.

Por fim, Éverton falou sobre o desgaste físico de quase dois anos jogando de maneira direta, sem férias. Mesmo assim, o camisa 7 não deu desculpas e preferiu focar em reunir forças para a última partida da temporada:

"Final de ano é difícil para todos os jogadores, ainda mais para mim que estou há um ano e meio sem férias, mas tento passar por cima disso para ajudar da melhor maneira possível e nessa final vamos com tudo para trazer essa taça pra gente", finalizou.