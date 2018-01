Fim da novela: Paulo César Carpegiani é o novo técnico do Flamengo

Foto: Divulgação/Flamengo

Após o fim da novela com Reinaldo Rueda, que deixou o clube da Gávea para comandar o Chile, um velho conhecido irá comandar o Flamengo em 2018: Paulo César Carpegiani. Em nota oficial, a diretoria do clube anunciou o comandante pouco após confirmar a decisão do comandante colombiano.

Esta será a terceira passagem de Carpegiani à frente do Flamengo. O treinador foi o comandante da equipe nos dois títulos mais importantes da história do clube: a Libertadores e o Mundial de Clubes de 1981.

Carpegiani em seu último clube, o Bahia. (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Como técnico, Paulo César Carpegiani tem 138 jogos, com 83 vitórias, 31 empates e 24 derrotas no Flamengo. Defendendo as cores do clube como jogador, conquistou três títulos do Carioca (1978, 1979 e o especial de 1979) e um Campeonato Brasileiro (1980), colecionando 223 atuações e 12 gols.

Paulo César Carpergiani será apresentado nesta terça-feira (9), em entrevista coletiva que acontecerá no CT Ninho do Urubu às 12h30.