Análise: Garotos do Ninho correspondem e Fla estreia com boa vitória no Carioca

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Com dois gols de contra-ataque, o Flamengo, recheado de jovens formados na base do clube, venceu o Volta Redonda por 2 a 0, no Raulino de Oliveira, pela primeira rodada da Taça Guanabara, mostrando que podem ser boas opções para o treinador Paulo César Carpegiani.

O time que foi à campo na noite desta quarta-feira (17) não foi nada daquilo que o torcedor está acostumado a ver. Sem os medalhões, sem os titulares, apenas os jovens formados no clube e alguns jogadores que retornaram de empréstimo. E vai ser assim, segundo Carpegiani, durante toda fase inicial do Campeonato Carioca. O técnico planeja preparar os titulares apenas para as finais do Carioca e para a estreia na Libertadores, dia 26 de Fevereiro, contra o River Plate, no Maracanã.

Quando a bola rolou, os meninos mostraram que não estavam ali por acaso. Correram, brigaram, mostraram personalidade e anularam qualquer chance de vitória do Volta Redonda. Com boas chegadas ao ataque na primeira etapa, curiosamente o primeiro gol saiu em um contra-ataque fulminante, onde Lucas Silva carregou a bola, pedalou e acertou um belo chute. Um gol merecido para o Rubro-Negro, que pressionava os donos da casa. O único vacilo do primeiro tempo foi exatamente no último minuto, quando a zaga parou e Dija Baiano saiu frente à frente com Gabriel Batista, que fez uma bela defesa, na única vez que foi acionado.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Em vantagem no placar, o Fla iniciou o segundo tempo tomando pressão do Voltaço, quando Marcelo acertou a trave em bela cobrança de falta. No entanto, os meninos da base mostraram o que têm de melhor: qualidade e velocidade. Em outro contra-ataque perfeito, Pepê acertou um chute de rara felicidade, no ângulo do goleiro Douglas, para ampliar o placar. Com dois gols à frente, o time só esperou o apito final para conquistar a primeira vitória em 2018.

Muitos dos meninos estrearam no profissional nesta partida e deram conta do recado. Apesar de todas as limitações normais para a idade e pelas circunstâncias (inexperiência, nervosismo, desentrosamento e o cansaço dos jovens que vieram da Copinha), o resultado foi o suficiente para mostrar que o Fla conta com bons valores oriundos da base, e que Carpegiani poderá utilizá-los tranquilamente nos jogos de menor apelo do Carioca, tanto para dar experiência para os jovens, quanto para poupar os titulares. No mais, uma estreia eficiente para um time que nunca havia atuado junto e a confirmação para a torcida de que a base vem forte.