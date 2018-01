Em campanha surpreendente, Flamengo vai em busca do tetracampeonato da Copinha

(Foto: Staff Images/Flamengo; Arte: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte VAVEL Brasi)

O Flamengo enfrentará o São Paulo na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 nesta quinta (25), às 19h. É a quarta final da equipe carioca - em todas as decisões que disputou (1990, 2011 e 2016), o Flamengo saiu vencedor. Em busca do tetracampeonato, o Flamengo teve que superar adversidades e desfalques na equipe. A VAVEL Brasil relembra a campanha carioca abaixo.

Nesta edição da Copinha, o Rubro-Negro percorreu longos caminhos até chegar a decisão. Foram poucas vezes que o técnico Mauricio Souza conseguiu repetir a escalação inicial: alguns atletas foram integrados ao profissional e jogaram a estreia no Campeonato Carioca, outros ficaram ausentes por lesões.

O Flamengo estreou com uma goleada diante do Ji-Paraná por 6 a 0: Lucas Silva brilhou marcando três vezes; Pepê e Patrick também se destacaram. Na segunda rodada, a equipe carioca empatou por 1 a 1 com o Aimoré, com Luiz Henrique estufando as redes para a equipe da Gávea. Na terceira rodada da fase de grupos, o Flamengo venceu o Oeste por 2 a 0, com gols de Pepê e Lucas Silva.

Na segunda fase da competição, o Flamengo goleou o Elosport por 5 a 0, sem a presença de Hugo Souza, Patrick, Michael, Pepê, Lucas Silva e Wendel, que foram completar a equipe profissional no Carioca. Os substitutos não decepcionaram: Yuri e Bill brilharam no jogo, com o primeiro marcando um belo tento.

Na terceira fase, o Rubro-Negro passou pelo Coritiba por 1 a 0, com gol do zagueiro Bernardo. Ele começou na reserva e com os desfalques ao longo do torneio, jogou e teve atuações seguras, não comprometendo. Vale lembrar que esse jogador já viveu uma situação inusitada no Flamengo: em uma partida pela equipe sub-20 na Gávea, ele foi substituído e, não satisfeito com sua exibição no jogo, deixou a partida e foi embora. Fato que deixou muitos torcedores perplexos na Gávea.

Nas oitavas de final, os cariocas avançaram com um golaço de Bill na vitória diante do Audax-SP. Nas quartas, diante do Avaí, Vitor Gabriel se destacou marcando um belo gol, em uma incrível arrancada que deu a classificação ao Rubro-Negro. Embora tenha marcado na estreia, o jogador começou a Copinha no banco de reservas.

Novamente Vitor Gabriel foi o destaque da peleja nas semifinais contra a Portuguesa. Ele marcou duas vezes e deu assistência para o gol de Luiz Henrique, ajudando o Flamengo a chegar na decisiva final. Após levar o segundo amarelo, entretanto, o jogador não estará na final (assim como seu companheiro Ramon).

O Flamengo contará com reforços de Hugo Souza, Pepê, Lucas Silva e Michael para a decisão. Eles que estavam no Rio para a disputa do estadual, mas retornaram para São Paulo para a decisão da Copinha. A partida decisiva da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 será no Pacaembu, às 10h desta quinta, contra o São Paulo. Os 'Garotos do Ninho' vão a campo em busca do tetracampeonato.