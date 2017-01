Após contratar Matheus Sales, Bahia acerta com também volante Edson

Após acertar a contratação de Matheus Sales, ex-Palmeiras, o Bahia oficializou na noite desta segunda (9) a contratação do volante Edson, do Fluminense. Ele chega por empréstimo de uma temporada. O jogador faz o mesmo caminho do lateral-direito Wellington Silva, que também trocou o Tricolor carioca pelo baiano.

Edson já estava treinando no Fazendão desde a última semana, mas teve seu anuncio atrasado por questões burocráticas. A tendência é que seja regularizado e viaje aos Estados Unidos para disputa da Flórida Cup.

O volante de 25 anos começou a carreira no ABC, em 2009, mas destacou-se mesmo no São Bernardo, em 2014, onde chamou atenção do Fluminense. Pelo clube carioca, disputou 96 partidas e marcou 11 gols. Em 2016, fez 33 jogos com a camisa tricolor, sendo 20 pelo Campeonato Brasileiro – e 16 como titular.