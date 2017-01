Após 'Caso Kenedy', Marcos Jr exalta Fluminense: "Nunca vou jogar no Fla"

Marcos Jr. elogia pré-temporada e exalta Flu: "Nunca vou jogar no Fla"

Escolhido para conceder entrevista no CT Pedro Antonio Ribeiro da Silva nesta quarta-feira (18), o atacante Marcos Junior comentou sobre a Primeira Liga, competição que o Fluminense jogará buscando o bicampeonato, Scarpa na seleção, Kenedy no Flamengo, entre outros tantos assuntos que envolvem a pré-temporada da equipe.

Questionado sobre o caso envolvendo o atleta Kenedy, seu ex-companheiro no Tricolor, Marcos Junior deu sua opinião sobre o assunto. Na noite da última terça-feira (17), o boato de que Kenedy, atualmente no Chelsea, da Inglaterra, jogaria no rival do Fluminense, o Flamengo, repercutiu nas redes sociais e logo chegou à imprensa, que publicou que o atleta teria exaltado Xerém em detrimento ao Rubro-Negro. Tudo aconteceu em uma live, feita pelo Kenedy em sua rede social Instagram. Na manhã desta quarta, entretanto, o atleta publicou, na mesma rede social, uma nota esclarecendo que não havia comentado nada.

"Eu sou mais o Fluminense. Vou mais pelo lado desse comentário do Kenedy, o Fluminense é um clube especial para mim, estou aqui há um tempão. Nunca vou jogar no Flamengo, sempre pelo Fluminense ou outros clubes. Eu entendo o lado de uma negociação, mas para mim, só importa o Fluminense", disse Marcos Junior.

Já com estreia marcada para o dia 24, próxima terça-feira, jogo válido pela Primeira Liga, contra o Criciúma, Abel Braga já ensaia seu time titular para a partida. Marcos Junior, que marcou o gol do título do Fluminense na temporada passada na competição, comentou sobre o assunto, ressaltando que é uma nova temporada.

"Aquela Primeira Liga já passou. Agora vamos tentar o bicampeonato e espero que seja ainda melhor que o ano passado, quem sabe ganhar todos os jogos (risos). Com certeza será um bom teste. Apesar do elenco estar grande, creio que dá para usar todo mundo. Não sei se para essa primeira partida o Abel irá fazer mudança no time titular, mas dá para ajudar a mexer todo mundo, usar o elenco e dar oportunidade a todos", disse.

Amigo e companheiro de equipe do meia Gustavo Scarpa desde a categoria de base do Fluminense, Marcos Junior não escondeu que brinca com o camisa 10 Tricolor sobre uma convocação para a seleção brasileira.

"Eu brinco muito com o Gustavinho (Scarpa), é um grande amigo, fico falando com ele: "Vai pra Seleça, hein?". É um cara que merece muito, veio da base comigo, eu fico muito feliz por ele porque joga comigo e espero que ele possa ter uma chance e jogar bem na Seleção", comentou.

Confira a entrevista na íntegra:

Titularidade

"As vagas estão disputadas, apesar do Abel já ter o time na cabeça dele, eu estou aqui para dar o meu melhor e conseguir um espaço no time titular. É uma sensação boa ter ele por aqui, o Abel que me puxou da base para o profissional, é um cara que mesmo eu estando na reserva, eu vou correr sempre por ele, me ajudou muito, conversa comigo fora de campo e espero que esse ano seja ainda melhor que 2012, quando trabalhei com ele."

Pré-temporada e reforços

"Está diferente do ano passado, preparando melhor, bastante academia, o trabalho em campo está excelente também. Os caras jogam muito. Creio que serão titulares, tem muita qualidade, principalmente o Sornoza. Ele está mais à vontade, creio que nesse ano ele vai ajudar muito o Fluminense."

Comunicação com estrangeiros

"O importante é dentro de campo, não precisa falar muito não, só pelos movimentos já dá para entender."

Propostas para deixar o Flu

"Surgiu, mas não tenho muito a falar sobre isso. Hoje não se fala mais nisso, estou focado no Fluminense e em ajudar a equipe nesse ano."



Referências no elenco

"Agora não tem tanta diferença, mas antes fazia muita falta. Ainda assim temos jogadores experientes no elenco para suprir Fred, Diego Souza e outros."



Relação com Abel Braga

"Ele me elogiou bastante, falou sobre os últimos anos e me disse para procurar o meu espaço, que nesse ano não ia ser fácil. Tem que ter cabeça fria e seguir trabalhando, como sempre fiz, para conquistar meu espaço no time."



Flu "desabrigado" no começo de 2017

"É estranho para a gente. Eu não me envolvo, a diretoria que sabe, eu estou por fora, não sei nem onde é o primeiro jogo, e agora é esperar como vai ser. Para a gente atrapalha um pouco, a gente não tem noção, o que eu sei é que no dia 24 nós vamos jogar, mas não sei aonde (risos)."



Mudança de característica

"Pelo que vi e conversamos o Abel quer me botar como atacante de canto, mas eu estou à disposição para jogar em qualquer posição, sigo trabalhando forte e espero ajudar o Abel e a equipe."