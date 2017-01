Fluminense procura PM para reforçar segurança no CT

Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil

No aniversário de 114 anos do Fluminense, dia 21 de julho de 2016, o Centro de Treinamento Pedro Antonio Ribeiro da Silva foi inaugurado. Desde então se tornou um motivo de orgulho para os tricolores, mas que logo virou preocupação. Situado em área de risco, CT que fica perto de comunidades carentes, já viveu momentos de tensão. Além de ser destaque no noticiário esportivo, ganhou espaço nas páginas policiais. A pedido do Tricolor, a Policia Militar decidiu dar atenção especial à região.

Em busca de reforço na segurança do local que recebe treinos do time profissional, o Fluminense procurou recentemente a PM. Com patrulhamento diário tanto dentro do terreno quanto nas redondezas, a PM se tornou aliada. Desde a inauguração, já haviam sido feitos outros pedidos de colaboração. O clube garante ainda que fará ações sociais na Cidade de Deus, comunidade vizinha ao CT.

Durante o jogo-treino do Flu contra o Serra Macaense, na última sexta-feira (13), houve tiroteio na região. De imediato, dois policiais militares que estavam no local, saíram em patrulha de moto. Pouco tempo depois, voltaram. Quando a imprensa se preparava para deixar o local, houve mais tiros. Os policiais reforçaram o patrulhamento na saída para garantir a segurança. Felizmente não houve feridos ou presos.

O CT do Flu não tem muros ao seu redor, somente cercas, ideia do próprio vice-presidente de Projetos Especiais. A entrada é pela Avenida Comandante Guaranys, conhecida rota de fuga de criminosos da Cidade de Deus, já que passa próxima à localidade chamada de "Caratê”, foco de confrontos armados na comunidade. Durante a invasão que ocorreu em dezembro, na qual dois seguranças foram torturados, os criminosos disseram que estavam escondidos na mata vizinha ao terreno há dias.

“O Fluminense segue tomando todas providências necessárias para garantir a maior segurança no Centro de Treinamento Pedro Antonio Ribeiro da Silva. Para isso, o clube conta com a ajuda do poder público, já iniciou conversas com as autoridades competentes e fará também ações sociais na comunidade que fica localizada próxima ao CT”, disse o presidente Pedro Abad ao GloboEsporte.com.