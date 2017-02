Jogo Fluminense x Volta Redonda AO VIVO hoje no Campeonato Carioca 2017 (0-0)

Atualiza o conteúdo

Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil. Acompanhe conosco a partir de agora o tempo real de Fluminense x Volta Redonda ao vivo hoje. Partida válida pela quinta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca.

O Fluminense ocupa a primeira colocação do grupo C, com 12 pontos ganhos e 100% de aproveitamento. O tricolor é a única equipe que ainda não sofreu gols na competição.

Pelo lado do Volta Redonda, o técnico Cairo Lima destacou o bom desempenho da equipe para buscar uma vaga na semifinal do torneio.

"A equipe vem em uma crescente muito grande. Vencemos o Vasco em uma partida que a equipe foi muito bem e, apesar da derrota contra o Cruzeiro no meio da semana, o time teve uma entrega fantástica e impôs um volume de jogo considerável. Agora, teremos pela frente um jogo dificílimo contra o Fluminense, onde jogaremos por uma vaga na semifinal. Então, vamos entrar em campo pensando em fazer mais uma boa atuação e fazer o nosso papel, que é vencer a partida, e depois vamos torcer por um tropeço do Vasco."

Provável titular na partida, o volante Pierre, que estreou na temporada durante o duelo contra o Globo-RN pela Copa do Brasil na última quarta-feira, comentou sobre a nova chance de começar atuando pelo Fluminense.

"É uma oportunidade maravilhosa. Eu tive uma sensação boa no último jogo, de fazer meu primeiro jogo no ano. Graças a Deus vencemos e nos classificamos. A gente vem trabalhando no dia a dia esperando esses momentos. Agora tenho a chance de ser titular. Fico muito feliz e vou fazer de tudo para manter essa sequência que o Fluminense vem tendo. Vamos enfrentar uma equipe de qualidade, todos estão preparados e prontos para dar o melhor."

A Partida mais marcante entre as equipes aconteceu em uma virada histórica na final do Estadual de 2005. Precisando vencer por dois gols de diferença para se sagrar campeão carioca, o tricolor marcou nos minutos finais com o zagueiro Antonio Carlos e venceu a partida por 3 a 1.

Pelo Campeonato Carioca, Fluminense e Volta Redonda se enfrentaram 62 vezes. São 42 vitórias do Flu contra 11 vitórias do Voltaço e nove empates. No último confronto entre as equipes, o tricolor levou a melhor vencendo por 2 a 0, pela segunda fase do Carioca, em 2016.

Para a partida contra o Flu, o Voltaço terá apenas um desfalque. Com uma lesão no adutor da coxa esquerda, o zagueiro Maílson está fora do jogo de logo mais.

O time da cidade do aço terá que se superar para se classificar, já que possui apenas uma vitória em quatro jogos disputados.

Ocupando a terceira colocação do grupo C com 6 pontos ganhos, o Volta Redonda sonha com a classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Para isso, além de vencer o Fluminense, precisa torcer por um tropeço do Vasco, que possui a mesma pontuação da equipe do interior do Rio.

De volta do Sul-Americano sub-20, após servir a seleção brasileira, o atacante Richarlison deve ser outra novidade do time de Abel Braga.

Três jogadores devem fazer sua estreia como profissional neste sábado (18) pela equipe do Fluminense. São eles, o zagueiro Frazan, o volante Wendel e o meia-atacante Marquinhos Calazans. que deverá ser improvisado na lateral esquerda. O jogador tem atuado na posição durante os treinamentos.

Com o time já classificado e garantido no primeiro lugar do grupo C, o técnico Abel Braga vai utilizar a partida para observar os demais atletas do elenco. Apesar do treino fechado desta sexta-feira (17), a tendência é que a equipe não conte com nenhum titular para o confronto.