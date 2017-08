Após quase seis meses, Gustavo Scarpa marca pela primeira vez e comanda Flu contra Sport

Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

O Fluminense empatou com o Sport na noite desta quarta-feira (2), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, um motivo de alívio para muitos tricolores: após quase seis meses, Gustavo Scarpa voltou a balançar as redes.

O último gol de Gustavo Scarpa foi contra o Globo-RN, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o camisa 10 acertou um chute de rara felicidade de trás da linha do meio-campo. Antológico.

Pouco depois, Gustavo Scarpa sofreu uma grave lesão na semifinal da Taça Guanabara e ficou fora de campo por cerca de dois meses. Desde que retornou, demorou a ter boas atuações e só havia contribuído com algumas assistências, bem abaixo do que apresentou no início do ano.

Diante do Sport, Gustavo Scarpa marcou o quinto gol dele no ano e o primeiro no Campeonato Brasileiro. O Fluminense volta a campo no próximo sábado (5), contra o Atlético-GO, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada.